Tanie zakupy na weekend: schab za pół ceny – nawet trzy kilo, cukier po mniej niż 2 zł i tani olej

Trzy kilo schabu za pół darmo: na obiad lub na pieczony przysmak imieninowy

Głównym hitem i okazją cenową 12-14.03.2026 w Lidlu jest schab w kawałku. Można kupić nawet 3 kilogramy w cenie 7,99 zł za kilo, podczas gdy cena bez promocji wynosi 16,95 zł.

Schab, kiedyś rarytas dziś w wielu rodzinach jest podstawowym produktem obiadowym. Świeży nadaje się nawet na zrobienie większych zapasów, bo po porcjowaniu można go zamrozić, a rozmrożony i odpowiednio przygotowany do głównego dania obiadowego nic nie traci na smaku.

Przy takiej ilości w taniej promocji można też schab doskonale wykorzystać na przyjęcie imieninowe – wszak mamy właśnie termin najpopularniejszych imienin kobiecych – Bożeny, Bożenny i Krystyny.

Cukier – niezdrowy, ale niezbędny – kto przebije okazyjną cenę 1,99 zł za kilogram

Kolejnym hitem i okazją cenową na koniec tego tygodnia w Lidlu jest cukier. Biały kryształ w cenie 1,99 zł za kilogram, podczas gdy tak zwana cena regularna z ostatniego okresu czasu to 2,69 zł za kilogram.

Warto dodać, że niezależnie od weekendowej promocji tani cukier w Lidlu znajduje się na specjalnej liście produktów o niskiej cenie ustalonej na stałe w ramach akcji niskie ceny bez promocji.

Schabowy na tanim oleju – okazyjna cena 6,99 zł za litr

Cena jest rzeczywiście okazyjna, bo to olej rzepakowy kujawski, a więc co najmniej ze średniej, a na pewno nie z najniższej półki. Bez promocji litr tego tłuszczu kosztuje 10,49 zł.

Olej kujawski rzepakowy przyda się choćby do smażenia schabowych – bo tradycja smażenia panierowanych w mące po podlasku czy w tartej bułce – jak w innych regionach kraju, zanika i ustępuje miejsca właśnie smażeniu na oleju.

To niezbędny składnik także choćby majonezu, który zrobiony własnoręcznie smakuje odpowiednio lepiej niż „kupny”, a jest podstawą choćby sałatki jarzynowej – popisowego dania Solenizantek i żon Solenizantów.

Okazje cenowe jednak nie są zarezerwowane dla Bożen, Bożenn, Krystyn czy Józefów – skorzystać może każdy.