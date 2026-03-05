Pociąg "Nieśpieszny"

Jak poinformowano, składy „Nieśpiesznego” pojadą w weekendy trasami w całym kraju, odwiedzając wszystkie województwa. „W rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń »Nieśpiesznego«, pod nazwami takimi jak »Sawa«, »Góral«, »Krzyżak« czy »Krasnal«” - zapowiedziała spółka.

W trasę podróżni wybiorą się klasycznymi, oliwkowymi wagonami 1. i 2. klasy, oferującymi około 200 miejsc siedzących, z unikatowymi lokomotywami - m.in elektryczną EP05-23 „Czesio”, tzw. Siódemkami (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywami serii EP08 „Świnka” oraz EP09 „Epoka”. Rewitalizację wagonów przeprowadziła spółka-córka PKP Intercity - Remtrak.

"Smak minionych dekad" w Warsie

W wagonach gastronomicznych przygotowano menu Wars, które ma być „inspirowane dawnymi podróżami”. Zaplanowano tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje „przywołujące smak minionych dekad”.

Termin pierwszego przejazdu InterCity Nieśpieszny

Dla „Nieśpiesznego” powstała osobna kategoria handlowa – ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. Pierwszy przejazd zaplanowano na 17 kwietnia br., a sprzedaż biletów ruszy w drugiej połowie marca. W podróż będzie można zabrać psa, rower i bagaż, zgodnie z regulaminem i cennikiem usług PKP Intercity. Obowiązywać będą ulgi ustawowe, natomiast oferty promocyjne przewoźnika nie znajdą zastosowania.

Obchody 25-lecia spółki PKP Intercity

Uruchomienie pociągu jest jednym z elementów obchodów 25-lecia spółki PKP Intercity. „Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jako przewoźnik przeszliśmy znaczącą transformację, oferując coraz szybsze połączenia i wyższy standard podróży. Jubileusz to okazja, by przypomnieć pasażerom klimat dawnych przejazdów i pokazać, jak bardzo zmieniła się kolej w Polsce na przestrzeni lat” - poinformował członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak, cytowany w informacji.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.