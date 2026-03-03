Kawa to jeden z tych produktów, na który najczęściej zwracamy uwagę w sklepach dużych sieci, gdy jest w promocji. Ostatnio bardzo często w Aldi, Biedronce, czy Lidlu można kupić kawy w obniżonej cenie lub skorzystać z promocji w ramach, której drugi produkt również dostaniemy za mniejsze pieniądze.

Tym razem na promocje dobrych kaw zdecydowała się sieć sklepów Biedronka. Promocja ta dotyczy zarówno kaw mielonych, ziarnistych, jak też rozpuszczalnych. Jakie produkty dokładnie znalazły się w ofercie? Do kiedy trwa promocja? Czy obowiązują limity?

Dobra kawa w Biedronce taniej o 30 zł. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Zacznijmy od oferty na kawę, która zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem klientów, gdy tylko pojawia się w promocji. Chodzi o kawę Dallmayr. Przy zakupie dwóch opakowań tej marki za każde zapłacimy o 15 zł mniej, to oznacza, że zaoszczędzimy aż 30 zł.

Reklama

Kawa ziarnista Classic Dallmayr (500 gram) kosztowało przed obniżką 45,99 zł. W promocji zapłacimy za nią 30,99 zł. Z kolei kawa ziarnista MK Cafe Select (1 kg) jest do kupienia za 55,99 zł a nie 79,99 zł.

Promocja na dobrą kawę. Czy trzeba posiadać kartę lub aplikację Biedronki?

Mniej zapłacimy także za produkty takich marek jak Woseba, Astra i d'Or. Gdy kupimy 2 kawy mielone Mocca Fix Gold Woseba, każde z opakowań będzie kosztowało 25,99 zł. Przed promocją opakowanie tej kawy (500 gram) kosztowało 34,49 zł. W przypadku tej promocji nie musimy posiadać karty ani aplikacji Moja Biedronka. Podobnie jest z promocją kawy mielonej Astra o wadze 250 g. Opakowanie kawy przy zakupie dwóch będzie kosztowało 10,99 zł, a nie 13,99 zł.

W ofercie sklepów sieci Biedronka znalazły się także promocje na kawę rozpuszczalną. Produkt Nescafe Crema można nabyć aż o 12 zł taniej. Klienci, którzy posiadają kartę lub aplikację zapłacą za nią nie 39,99 zł a 27,99 zł. Kawa rozpuszczalna Cafe d'Or Crema kosztuje z kolei 15,99 zł za 160-gramowy słoik. Wcześniej za tę kawę zapłacilibyśmy 22,79 zł. Z kolei Cafe d'Or Gold (200 gram) kosztuje teraz 18,99 zł. Wcześniej było to 23,99 zł. W Biedronce znajdziemy także nowość. Jest nią kawa ziarnista Cafe d'Or Forza Strong & Intense o wadze 1 kg. Jej cena to 54,99 zł.

Reklama

Kawa w niższej cenie w ofercie Biedronki. Czy obowiązują limity?

Na kawy, które znalazły się w promocji w ofercie Biedronki obowiązują limity. Ile kaw można kupić podczas jednych zakupów? Oto obowiązujące limity na promocje:

kawa ziarnista Classic Dallmayr - 4 sztuki na jedną kartę

kawa rozpuszczalna Nescafe Crema - 2 sztuki na jedną kartę

kawa ziarnista MK Cafe Select - 4 sztuki na kartę.

Oferta Biedronki w ramach której można kupić kawy mielone, ziarniste oraz rozpuszczalne w promocyjnej cenie obowiązuje do końca tygodnia. Będzie z niej można skorzystać aż do 7 marca (sobota).