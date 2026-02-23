Firma "nie wykazała żadnych przychodów"

Katarzyna Tusk to polska influencerka i właścicielka marki modowej. MLE Brand, córka szefa rządu założyła w marcu 2023 r. Firma zajmuje się również handlem detalicznym i produkcją odzieży. Za 2023 r., jak i za 2024 r. nie wykazała żadnych przychodów, nie wypracowała też żadnego zysku.

Kasia Tusk likwiduje swój biznes

Jak ustalił "Wprost", spółka MLE Brand, została właśnie postawiona w stan likwidacji.

Uchwałą nr 1/01/2026 ze stycznia 29 stycznia 2026 r. spółka MLE Brand została postawiona w stan likwidacji - czytamy.

Jak wskazuje portal, 50 proc. udziałów w podmiocie należało do Katarzyny Tusk-Cudnej. Druga połowa udziałów należała do Joanny Wiktorowskiej, wieloletniej partnerki biznesowej Katarzyny Tusk. "Teraz to ona jest likwidatorką MLE Brand" - czytamy.