Z okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku sieć ALDI ma dla swoich klientów liczne promocje, m.in. na promocję na pączki 3 + 3 gratis.

100 pączków – ile to będzie kosztować?

Zbliżający się Tłusty Czwartek to czas, w którym wielu Polaków samodzielnie przygotowuje pączki i faworki. Dla amatorów domowych wypieków sieć ma z kolei liczne promocje na olej, masło, mąkę czy jajka - dzięki czemu za przygotowanie 100 pączków klienci zapłacą ok. 85 złotych.

Dla osób planujących przygotowanie faworków, podstawowe składniki dostępne będą również w promocyjnych cenach. Poza wspomnianymi jajkami i masłem, ALDI ma promocję na kwaśną śmietanę 18% 200 g za 2,29 zł.

Promocja na pączki

A co z tymi osobami, które wolą postawić na gotowe produkty? Dla nich ALDI również przygotowało wybór produktów. Miłośnikom tradycyjnych smaków sieć proponuje promocję - przy zakupie 3 wybranych pączków z marmoladą 3 kolejne można będzie otrzymać gratis. Z kolei Ci, którzy lubią bardziej wyszukane kompozycje smakowe mogą wybierać m.in. spośród pączków z nadzieniem mascarpone, mini pączków kokosowych, donutów marshmallow, pączków z nadzieniem o smaku tiramisu, cappuccino, jagodowego sernika czy wersji pistacjowych premium. W cenie 6,99 zł za 200 gram w sklepach ALDI dostępne będą również faworki.

Jak wyglądają promocje w innych sklepach?

Zarówno w Lidlu, jak i w Biedronce klienci zapłacą za jednego pączka 69 groszy, jeśli spełnią warunki promocji.

Lidl przygotował pączki z nadzieniem wieloowocowym, za które zapłacimy 69 groszy, jeśli spełnimy jeden warunek - kupimy sześć sztuk. Lidl oferuje też promocję na pączki pistacjowe z belgijską czekoladą. Przy zakupie 12 sztuk cena jednego wypieku to 2,99 zł (zamiast 3,99 zł). Rabat obowiązuje w środę i czwartek.

Promocja na pączki w Biedronce

Własne propozycje przygotowała również Biedronka. Przy zakupie sześciu pączków "Słodka Kraina" z cukrem pudrem lub lukrem za jednego zapłacimy 99 gr. Z kolei pączek z nadzieniem (marmolada) kosztuje 69 gr, również przy zakupie sześciu sztuk.

Druga promocja to 5+1 gratis na wszystkie pączki. Biedronka informuje, że za darmo otrzymamy najtańszy produkt i można mieszać dowolnie. W Biedronce kupimy też donuty w promocji 4+2.