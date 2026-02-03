20 tramwajów Twist 3.0

Pesa podpisała wraz z MPK Kraków umowę realizacyjną na dostawę 20 nowych tramwajów Pesa Twist 3.0 o długości ponad 43 m, podała spółka. Dostawa pierwszego tramwaju z tego zamówienia została zaplanowana na III kwartał 2028 roku, a ostatniego w połowie 2029 roku. Całkowity koszt kontraktu wyniesie 461,1 mln zł netto.

Wyposażenie pojazdów

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 43 metry długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformę oraz wydzieloną przestrzeń dla wózka inwalidzkiego. Jeden z tych pojazdów będzie także wyposażony w specjalne baterie, które umożliwią przejazd bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku ok. 3 km, podano.

"To jeden z najważniejszych projektów tramwajowych realizowanych obecnie w Polsce i jednocześnie potwierdzenie, że Kraków konsekwentnie inwestuje w tabor o najwyższych parametrach pojemności, dostępności i bezpieczeństwa. Dostarczymy miastu nowoczesne, ponad 43-metrowe tramwaje, zaprojektowane z myślą o intensywnym ruchu pasażerskim i wysokim komforcie podróżnych. Zastosowanie baterii trakcyjnych w tak długich pojazdach to rozwiązanie innowacyjne w skali kraju, które zwiększa elastyczność eksploatacji i wpisuje się w kierunek zrównoważonego transportu miejskiego" - powiedział prezes Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.

To nie koniec zakupów

Krakowski przewoźnik planuje zakup kolejnych nawet 40 tramwajów, z czego 10 to tramwaje jednokierunkowe o długości ponad 43 m, a kolejne 30 to tramwaje jednokierunkowe o długości ponad 33 m, zakończono.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

