Rekordowe zużycie gazu

Jak powiedział dziennikarzom Hinc, są to wstępne dane, tzw. operatywne i wymagają jeszcze potwierdzenia. Podkreślił jednocześnie, że całkowite krajowe zużycie gazu jest jeszcze wyższe, ponieważ Gaz-System nie notuje gazu, który jest wydobywany w kraju i nie trafia do sieci przesyłowej Gaz-Systemu, tylko trafia do odbiorców poprzez sieć dystrybucyjną. Tak jest np. w obrębie sieci gazu zaazotowanego, wydobywanego w zachodniej części Polski, który jest zużywany przez lokalnych odbiorców.

Możliwości przesyłowe krajowego systemu

Prezes Gaz-Systemu zauważył, że krajowy system przesyłowy jest już obecnie w stanie obsłużyć dzienne zużycie na poziomie 170 mln m sześc., a wkrótce dojdą nowe elementy, jeszcze zwiększające tą możliwość: rozbudowany magazyn gazu Wierzchowice, pływający terminal LNG w Gdańsku, czy kolejne połączenie gazociągu jamalskiego z systemem przesyłowowym w Wydartowie.

Według danych operatora, w styczniu 2026 r. miesięczny przesył gazu przez system przesyłowy przekroczył 3 mld m sześc., a średni dobowy był na poziomie 97 mln m sześc. W stosunku do stycznia 2025 r. przesył był wyższy o 45 proc., co - jak podkreślił prezes Gaz-Systemu - z jednej strony jest efektem mroźnej zimy, ale także wzrostu eksportu.

Eksport gazu na Ukrainę

W 2025 r. eksport gazu wyniósł 2 mld m sześc., z czego 99 proc. trafiło na Ukrainę, a reszta na Litwę. Eksport gazu na Ukrainę wzrósł w 2025 r. 13-krotnie w stosunku do 2024 r. Ostatnio dzienny eksport jest rzędu 10 mln m sześc., a to połowa zdolności regazyfikacyjnej terminala LNG w Świnoujściu - zwrócił uwagę Hinc. Jak podkreślił, terminal pracuje pełną parą, i jest w stanie przyjmować kolejny gazowiec z ładunkiem LNG co 4 dni. - Wyniki eksportu to namacalny dowód na to, że Polska staje się gazowym hubem - ocenił Hinc.

Dywersyfikacja dostaw gazu

Zwrócił też uwagę na dywersyfikacje kierunków dostaw. Obecnie jedna czwarta gazu wpływa do Polski przez terminal w Świnoujściu, jedna czwarta pochodzi z gazociągu Baltic Pipe, mniej więcej takie same części pochodzą z krajowego wydobycia i magazynów, oraz z Niemiec, przez interkonektor Lasów i rewers Mallnow na gazociągu jamalskim. Jak podkreślił Hinc, Gaz-System z początkiem roku obniżył o 70 proc. stawki taryfy przesyłowej na Jamale, co przełożyło się na wzrost atrakcyjności tej drogi importu.

Planowany terminal FSRU 2 w Gdańsku

Gaz-System nie widzi na razie zagrożeń dla harmonogramu budowy pływającego terminala LNG w Gdańsku. 31 grudnia w południowokoreańskiej stoczni położono stępkę pod jednostkę FSRU, jej wodowanie powinno nastąpić do końca kwietnia. Natomiast z końcem 2026 r. operator przewiduje ukończenie budowy najważniejszego elementu lądowej części projektu FSRU, czyli gazociągu Gdańsk-Gardeja-Gustorzyn. Terminal ma ruszyć na początku 2028 r.

Pod koniec lutego 2026 r. operator planuje ogłosić procedurę Open Season dla projektu FSRU 2 w Gdańsku, do maja zebrać wiążące oferty rezerwacji mocy regazyfikacyjnych i zakończyć procedurę do końca czerwca. Planowany terminal FSRU 2 w Gdańsku miałby roczną zdolność regazyfikacji na poziomie 4,5 mld m sześc. - Rezerwujemy sobie prawo do podjęcia decyzji, nawet jak w Open Season nie dostaniemy rezerwacji na 100 proc. zdolności - podkreślił Hinc. Przypomniał, że drugi pływający terminal LNG korzystałby z infrastruktury, zbudowanej dla pierwszego, stąd nakłady inwestycyjne na ten projekt, gdyby doszedł do skutku, byłyby proporcjonalnie niższe.

Jak informował wcześniej Gaz-System, w konsultacjach i warsztatach dla zainteresowanych korzystaniem z FSRU 2 udział ostatnio wzięło 25 firm, krajowych i zagranicznych. Natomiast w niewiążącym badaniu rynku, przeprowadzonym we wrześniu 2025 r. udział wzięło 14 firm krajowych oraz zagranicznych, które zgłosiły zapotrzebowanie na lata 2031-2032 niemal czterokrotnie przekraczające planowaną zdolność regazyfikacji FSRU 2.

W 2023 r. Gaz-System przeprowadził już procedurę Open Season dla FSRU 2 ze zdolnością regazyfikacyjną rzędu 4,5 mld m sześc. gazu rocznie, co do zasady dla klientów zagranicznych. Ostatecznie nie złożyli oni zamówień na poziomie uzasadniającym budowę tego terminala.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.