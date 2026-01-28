Nowa metoda oszustów. Żerują na zwierzętach

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się fałszywe sklepy, których mottem jest pomoc zwierzętom w czasie mrozów. Obietnica jest prosta i wzruszająca: kupujesz domek, pomagasz bezdomnym zwierzakom, robisz coś dobrego. Problem w tym, że domek nigdy nie dotrze, a pieniądze trafiają prosto do oszustów. Mechanizm jest sprytny i niestety skuteczny. Strona wygląda profesjonalnie: ładne zdjęcia psów i kotów, historie o przepełnionych schroniskach, hasła w stylu "ostatnia szansa”, "pomóż przed zimą”, "każdy domek ratuje życie”. Często pojawia się licznik czasu albo informacja o "ostatnich sztukach”, by przyspieszyć decyzję i wyłączyć zdrowy sceptycyzm. Do tego niska cena, która ma sprawiać wrażenie okazji połączonej z dobrym uczynkiem.

Po opłaceniu zamówienia kontakt się urywa. Nie ma numeru przesyłki, nie ma odpowiedzi na maile, strona po jakimś czasie znika albo zmienia nazwę. Schronisko, na które rzekomo zbierano środki, często nie ma pojęcia o całej akcji. Domek nie istnieje, pomoc była fikcją, a pieniądze przepadły - ostrzega Elwira Charmuszko-Rumińska, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego to działa?

Bo to oszustwo emocjonalne. Nie atakuje chciwości, tylko wrażliwość. Wiele osób nie sprawdza takich sklepów tak dokładnie jak zwykłych ofert, bo "przecież chodzi o pomoc zwierzętom”. Oszuści doskonale to wiedzą. Tworzą historie, które mają wzruszać i wzbudzać poczucie winy: jeśli nie kupisz teraz, ktoś zmarznie, ktoś ucierpi. To klasyczna manipulacja.

Na co zwrócić uwagę, żeby nie dać się nabrać?

Przede wszystkim na brak konkretów. Fałszywe sklepy często nie podają pełnych danych firmy, numeru NIP, realnego adresu czy nazwiska właściciela. Regulamin bywa skopiowany z innych stron albo napisany bardzo ogólnikowo. Nie ma informacji, z jakim schroniskiem współpracują, a jeśli nazwa się pojawia, nie da się jej potwierdzić na oficjalnych stronach organizacji. W reklamach w mediach społecznościowych mogą występować nieistniejące osoby – wygenerowane przez AI. Jeśli chcesz pomóc zwierzętom, wybieraj tylko sprawdzone zbiórki i organizacje. Nie ulegaj emocjom i presji. Dokładnie weryfikuj, komu powierzasz pieniądze.