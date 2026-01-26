Po podpisaniu porozumienia UE z Mercosurem Parlament Europejski skierował wniosek o zbadanie jego zgodności z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. Prawdopodobnie opóźni to głosowanie izby nad zatwierdzeniem umowy o co najmniej kilkanaście miesięcy. Komisja Europejska ma jednak możliwość wdrożenia umowy tymczasowo, bez ratyfikowania jej przez PE.

Rolnicy przeciwko umowie UE-Mercosur

Istnieje wyraźny interes, by umowa handlowa z Mercosurem weszła w życie jak najszybciej – powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Dodała, że aby można ją było tymczasowo wdrożyć, stosowne decyzje musi podjąć choć jedno z państw Mercosuru.

Reklama

Polscy rolnicy protestują przeciwko tej umowie. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak podkreślił, że analiza tej umowy przez Trybunał Sprawiedliwości UE daje szansę na uwzględnienie interesów europejskiego, a zwłaszcza polskiego rolnictwa.

"To jest pikuś w porównaniu do Ukrainy"

Reklama

Michał Kołodziejczak uważa, że umowa z Mercosur nie jest największym zagrożeniem dla polskich rolników. Zełenski mówi, że będą w 2027 roku gotowi, by wejść do UE. Mamy tutaj realne zagrożenie. Mówimy o zagrożeniu Mercosurem, ale to jest pikuś w porównaniu do Ukrainy – powiedział były wiceminister rolnictwa Radiu Zet.

Jego zdaniem "rolnicy powinni dziś jasno wskazywać zagrożenia i to, że nasz rynek powinien być obroniony". A jednym z zagrożeń jest Ukraina – podkreśla Michał Kołodziejczak. Dodaje, że ukraińskie produkty będą dużą konkurencją dla polskich.Kiedy byłem wiceministrem, ustaliłem z Ministerstwem Zdrowia większą ilość badań na granicy polsko-ukraińskiej. Tam przekroczenia pestycydów występowały sporadycznie. Duże gospodarstwa tam wyposażone są w bardzo dobre maszyny, bardzo dobrych doradców. Pełen profesjonalizm – wyjaśnia poseł KO.

"Nikt na ulicy tego nie rozumie"

Zdaniem Gościa Radia ZET, temat umowy z Mercosur jest wykorzystywany przez polityków. Zapytałem jednego z polityków PiS, byłego ministra: dlaczego tak mówicie o Mercosurze, skoro wiesz, że to ma znikomy wpływ? Powiedział: To lotny temat, wszyscy za tym idą, bo nikt na ulicy tego nie rozumie. Cytuję – opisuje były wiceszef resortu rolnictwa.

UE zawarła umowę z Mercosurem 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę wyraziły państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier.

Umowa z Mercosurem. KE o korzyściach

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu europejskich krajach. Unijni farmerzy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE.

Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 procent,