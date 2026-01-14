Aktywa Rockwool w Rosji

Według spółki wartość jej aktywów w Rosji wynosiła na koniec 2025 r. 469 mln euro, a rosyjski oddział przynosił zyski.

Koncern podkreślił, że będzie bronił swoich praw na podstawie duńsko-rosyjskiej umowy inwestycyjnej. Dodał, że w obecnej sytuacji nie jest jednak optymistycznie nastawiony do możliwości cofnięcia decyzji o przejęciu oddziału firmy przez rosyjskie państwo. Rockwool zamierza skontaktować się z rządem w Kopenhadze oraz władzami UE.

Akcje firmy poleciały w dół

We wtorek notowania akcji spółki na giełdzie w Kopenhadze spadły o 8-12 proc.

Wcześniej Rockwool był krytykowany za kontynuację działalności w Rosji po lutym 2022 r. Według ekspertów cytowanych przez gazetę „Berlingske” przyniosło to firmie straty wizerunkowe i ostatecznie nie uchroniło przed nacjonalizacją.

Firma ma też swoje zakłady w Polsce

Duńska firma posiada oddziały w wielu państwach na świecie, w tym dwa zakłady w Polsce. Na stronie internetowej Rockwool można przeczytać, że produkowane przez spółkę materiały z wełny skalnej wykorzystane zostały do izolacji takich budynków jak Empire State Building w Nowym Jorku czy Teatr Bolszoj w Moskwie.