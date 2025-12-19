Senat przyjął ustawę budżetową na 2026 r.

W piątek Senat przyjął ustawę budżetową na 2026 r. Za ustawą głosowało 59 senatorów, przeciw było 26 senatorów, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Senatorowie głosowali w piątek nad 73 poprawkami do budżetu. Większość z nich została odrzucona. Wśród poprawek przyjętych przez Senat jest m.in. przekazanie dodatkowych środków, ok. 3 mln zł, na program zakupu książek przez Bibliotekę Narodową. Pieniądze te mają pochodzić z budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Inna zaproponowana zmiana ma na celu przesunięcie ok. 5 mln zł na Europejskie Centrum Solidarności z budżetu m.in. Instytutu Pamięci Narodowej.

Poprawkami Senatu zajmie się Sejm

Ustawa budżetowa na przyszły rok zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano w wysokości 647,2 mld zł.

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania projektu Sejmowi. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania ustawy.