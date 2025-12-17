Szefowa KE zauważyła, że w nowej strategii nie napisano, że udział USA w globalnym PKB spadł z 22 proc. w 1990 r. do 14 proc. obecnie.

Von der Leyen: To zmiana w gospodarce światowej

Nie jest to więc historia gospodarki po jednej czy drugiej stronie Atlantyku. To historia zmiany w gospodarce światowej – podkreśliła.

Von der Leyen: W przypadku Chin widać odwrotną tendencję

Zauważyła, że w przypadku Chin widać odwrotną tendencję, bo ich udział w globalnym PKB wzrósł od 1990 r. z 4 proc. do 20 proc. Oceniła, że obecne interesy strategiczne i priorytety USA są właśnie reakcją na rosnącą potęgę Chin.

Von der Leyen: Na dobre odcinamy się od rosyjskich paliw

Von der Leyen podkreśliła, że UE musi stać się niezależna. Jak dodała, w tym zakresie już udało się wiele osiągnąć, w tym w dużej mierze odciąć od dostaw energii z Rosji. Import gazu z Rosji, w tym gazociągami i w formie LNG, spadł z 45 proc. na początku wojny (w 2022 r. – PAP) do 13 proc. obecnie; import węgla (spadł) z 51 proc. do zera, ropy naftowej – z 26 proc. do 2 proc. To pokazuje, że na dobre odcinamy się od rosyjskich paliw kopalnych. Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia – powiedziała.

Zwróciła uwagę, że tylko w 2025 r. Europa zainwestowała w obronność więcej niż w ostatnich dekadach. Przez ostatnie 10 lat zainwestowaliśmy w obronność 8 mld euro. W tym roku umożliwiliśmy realizację inwestycji o wartości 800 mld euro do 2030 r. Nasz program SAFE (unijne fundusze na dozbrajanie - PAP) cieszył się takim zainteresowaniem, że państwa członkowskie zawnioskowały o więcej niż zakładane 150 mld euro i już domagają się drugiej rundy – zaznaczyła von der Leyen.

Von der Leyen: Konieczna będzie pomoc UE w finansowaniu Ukrainy

Ponadto szefowa KE podkreśliła, że konieczna będzie pomoc UE w finansowaniu Ukrainy. Z szacunków Komisji wynika, że w 2026 i 2027 r. Ukraina będzie potrzebowała 137 mld euro, z czego UE powinna pokryć jedną trzecią. Von der Leyen przypomniała, że dlatego właśnie zaproponowała dwa wyjścia: zaciągnięcie długu przez UE lub tzw. pożyczkę reparacyjną, wykorzystującą zamrożone w UE aktywa Rosji.

Von der Leyen: Zamrożenie aktywów Rosji to mocny sygnał polityczny

W ubiegłym tygodniu zgodziliśmy się na zamrożenie rosyjskich aktywów na stałe. To wysyła mocny sygnał polityczny – powiedziała polityczka.

Szefowa KE odniosła się pośrednio także do sprzeciwu Belgii wobec wykorzystania rosyjskich aktywów (większość z nich przechowywana jest przez Euroclear, międzynarodową instytucję finansową z siedzibą w tym kraju – PAP). Dodała, że propozycja zawiera również maksymalne rozwiązania ochronne dla wszystkich państw członkowskich.