W czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwa Szczyt Medyczny "Bezpieczny Pacjent” z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

W obrocie gospodarczym jest mało tak rzetelnych płatników jak NFZ, jeśli chodzi o płacenie tego, do czego się zobowiązał wobec podmiotów - podkreślił premier.

Premier Tusk wskazał pewien problem. Chodzi o NFZ

Zauważył, że NFZ jest nie tylko wypłacalny, ale jest również rzetelnym płatnikiem, jeśli chodzi umowy z podmiotami. Ale również, jeśli chodzi o wykonania nielimitowane. Te płatności zostaną zrealizowane - zapewnił.

Wyjaśnił, że co roku pojawia się problem z wykonywaniami limitowanymi. Będziemy tu szukali rozwiązań - podkreślił.

Kluczowe z naszego punktu widzenia jest dobro pacjenta - powiedział premier Donald Tusk podczas szczytu medycznego "Bezpieczny Pacjent”. Chciałbym, żeby ta teza nigdy nie była odbierana jako kontrowersyjna przez kogokolwiek - dodał szef rządu.

Premier Donald Tusk podczas rozpoczęcia szczytu zauważył, że bardzo dużo emocji budzi kwestia zasobów finansowych, kondycji finansowej NFZ-u i jej konsekwencje.

Jak zaznaczył, jeśli rząd szuka różnych sposobów, by mądrzej i lepiej wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, to nie po to, żeby "napuszczać kogoś na kogoś, żeby budować atmosferę konfliktu, żeby kogokolwiek upokarzać”.

Ocenił, że rozmowa o zdrowiu i o bezpieczeństwie pacjentów powinna być odizolowana od emocji i konfliktów politycznych. Jak wskazywał, chodzi o to, by maksymalnie skoncentrować się na konkretnych rozwiązaniach, a nie obrzucaniu się nawzajem odpowiedzialnością.

Premier: Nie możemy opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa

Na ochronę zdrowia każdego roku wydajemy miliardy złotych więcej - podkreślił podczas Szczytu Medycznego „Bezpieczny Pacjent” premier Donald Tusk. Nie możemy więc dzisiaj opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa - dodał.

Szef rządu na czwartkowym Szczycie Medycznym "Bezpieczny Pacjent” w Ministerstwie Rozwoju i Technologii podkreślał, że „na zdrowiu i chorobie pacjenta w Polsce nikt nie będzie zarabiał nieadekwatnie do tego, co świadczy”.

Dodał, że należy szukać wszystkich możliwych metod, aby optymalizować wydatki, "żeby te pieniądze, które są, które mamy w dyspozycji, wydawać w sposób optymalny”.

Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa, w sytuacji, kiedy wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia. I ten rok oczywiście jest rekordowy, przy rekordowo niskiej inflacji - ocenił Tusk.

Plany na nowy rok

Premier przypomniał, że w 2023 r. nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 185 mld zł, w 2024 r. - 211 mld zł, a w 2025 mają wynieść 237 mld zł. - Oczywiście w 2026 r, będzie znowu więcej tych pieniędzy - zapewnił premier. Dodał, że w planie na przyszły rok będzie to 248 mld zł