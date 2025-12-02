Wraz ze spadkiem temperatury Rosja nasiliła ataki. (...). Pozbawia to miliony Ukraińców dostępu do prądu, ogrzewania i wody, co grozi prawdopodobnie najgorszą zimą od 2022 r. – podkreślił szwedzki minister współpracy rozwojowej Benjamin Dousa.

Wsparcie dostaw energii dla Ukrainy

Z kolei wicepremierka i ministra energii Ebba Busch zauważyła, że wsparcie dostaw energii dla Ukrainy wzmacnia nie tylko odporność kraju walczącego z rosyjskim agresorem, ale także obronność całej Europy.

Pieniądze przekazane poprzez nordycki fundusz Nefco

Większość szwedzkiego wsparcia zostanie przekazana za pomocą nordyckiego funduszu Nefco. Program realizowany przez tę instytucję polega na pomocy w naprawie zniszczonej infrastruktury w sposób przyjazny dla środowiska.

100 miliardów koron dla Ukrainy od początku wojny

Po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 r., Szwecja wypłaciła dotychczas Ukrainie 109 mld koron wsparcia (około 10 mld euro), z czego pomoc cywilna wyniosła 19,4 mld (około 1,7 mld euro).