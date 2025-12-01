Plan pokojowy i możliwy harmonogram wyborów na Ukrainie

Podczas spotkania poświęconemu planowi pokojowemu rozmawiano o możliwym harmonogramie nowych wyborów na Ukrainie i potencjalnej wymianie terytoriów między Ukrainą i Rosją - przekazał wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz.

Inne kluczowe kwestie pozostają nie rozwiązane, w tym te dotyczące charakteru amerykańskich i zachodnich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i tego, czy Kreml będzie domagał się międzynarodowego uznania terytoriów, które Rosja zajęła po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji w 2022 r. - czytamy w dzienniku.

Wizyty amerykańskich wysłanników w Moskwie

W poniedziałek do Moskwy udają się specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda TrumpaJared Kushner. We wtorek mają spotkać się z Władimirem Putinem.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, który również wziął udział w niedzielnych rozmowach na Florydzie, przekazał, że były one "produktywne”, choć podkreślił, że "wciąż pozostaje wiele do zrobienia”.

Prezydent USA Donald Trump powiedział z kolei w niedzielę wieczorem, że sytuacja z korupcją na Ukrainie "nie pomaga” w rozmowach na temat zakończenia wojny. Jednocześnie wyraził przekonanie, że jest duża szansa na zawarcie porozumienia.