- Przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, które chcą rozpocząć działalność innowacyjną, nierzadko napotykają na bariery. Najczęściej brak im wiedzy, doświadczenia czy kontaktów. Prowadzi to do sytuacji, w której wiele innowacyjnych pomysłów polskich przedsiębiorców nie jest realizowanych, na czym tracą i oni, i nasza gospodarka. W programie Innovation Coach zdobywają podstawową wiedzę, oceniają swój potencjał, pracują nad swoimi pomysłami. Teraz, w ramach kontynuacji – w inicjatywie INNOSTART mają szansę na rozpoczęcie działalności B+R i realizację pierwszego projektu – tłumaczy prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt INNSOTART obejmuje finansowanie doradztwa specjalistycznego, realizację pierwszego projektu B+R finansowanego ze środków Unii Europejskiej, organizację warsztatów i konferencji oraz intensywną promocję działań innowacyjnych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy w zakresie rozwoju koncepcji B+R, realizacji projektu oraz transferu technologii.

Wymagania: brak doświadczenia

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są absolwentami programu Innovation Coach i nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków UE. Bezpośrednimi odbiorcami są przedsiębiorcy rozpoczynający działalność innowacyjną. W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa z sektora MŚP uzyskają dostęp do specjalistycznego doradztwa, zrealizują pierwsze projekty B+R, rozwiną kompetencje innowacyjne oraz nawiążą kontakty z ekspertami i innymi przedsiębiorcami. Efektem będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich MŚP. Całkowity budżet, jaki zostanie przeznaczony na projekt INNOSTART to 138 mln zł.

- Celem działania jest pobudzenie działalności badawczej wśród MŚP, zwiększenie liczby projektów B+R, kontynuacja najlepszych projektów Innovation Coach oraz umożliwienie przedsiębiorcom zdobycia doświadczenia w realizacji pierwszego projektu B+R – dodaje prof. Małachowski.

W ramach projektu INNOSTART, NCBR planuje przeprowadzenie łącznie trzech naborów wniosków, w których oceniane będą m.in. zgodność projektu z celami INNOSTART i rekomendacją Innovation Coach, innowacyjność oraz realność do wdrożenia, potencjał rynkowy i komercyjny projektu, kompetencje zespołu projektowego, realistyczny harmonogram i budżet, zdolność do zapewnienia wkładu własnego (min. 15%) czy przestrzeganie zasad równości szans, niedyskryminacji i dostępności.

Dawka wiedzy

Wszystkie osoby, które chciałyby się zapoznać z zasadami programu zapraszamy na warsztaty, które NCBR przeprowadzi 19 grudnia stacjonarnie w Warszawie (odbędzie się również transmisja online). Eksperci Centrum omówią m.in. założenia programu, przedstawią kryteria aplikowania i oceny. Obowiązuje rejestracja: https://www.webankieta.pl/ankieta/1617366/warsztaty-stacjonarne-dla-wnioskodawcow-projektu-innostart-19-grudnia-2025-r.html

INNOSTART to projekt grantowy realizowany w ramach Działania 02.20 „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.