Dlatego pytanie „co stanie się z firmą, jeśli coś mi się stanie?” nie jest bezpodstawne. To pytanie o realne ryzyko, które należy uwzględnić w strategii zarządzania. Bo odporność biznesu nie polega wyłącznie na zabezpieczeniu przed inflacją, wahaniami popytu czy zmianami przepisów — odporność zaczyna się od zdrowia i bezpieczeństwa osoby, która tym biznesem kieruje.

Zdrowie właściciela decyduje o płynności firmy

Dla większości małych firm obecność właściciela jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. To on odbiera telefony, finalizuje transakcje, prowadzi działania sprzedażowe czy kontaktuje się z urzędami. Tym bardziej, gdy mówimy o rzemieślniku, trenerze personalnym, agencie nieruchomości, właścicielu sklepu internetowego lub kierowniku zespołu specjalistów. W takich modelach biznesowych brak właściciela przez kilka tygodni potrafi zatrzymać działalność całkowicie.

W przypadku choroby, wypadku lub innego nagłego zdarzenia, które wykluczy przedsiębiorcę z życia zawodowego, pojawia się natychmiastowy problem: brak dochodu. Koszty jednak nie znikają — leasingi, wynagrodzenia pracowników, podatki, czynsz i zobowiązania wobec klientów nadal trzeba pokrywać. Bez zabezpieczenia nawet kilka tygodni przerwy może przerodzić się w utratę płynności i długofalowe problemy finansowe.

Ubezpieczenie na życie — rozwiązanie systemowe dla jednoosobowej odpowiedzialności

Oferta ubezpieczeń na życie i zdrowie w Warcie jest stworzona z myślą o takich właśnie sytuacjach. To nie polisa, która wypłaca odszkodowanie tylko w przypadku skrajnych wydarzeń. To system wsparcia, który aktywuje się od pierwszego dnia diagnozy, w razie hospitalizacji, urazu, a także w sytuacjach długotrwałej niezdolności do pracy.

Przedsiębiorca, który zostaje wykluczony z aktywności zawodowej na skutek choroby lub wypadku, może liczyć na szereg rozwiązań: od jednorazowego świadczenia za diagnozę poważnej choroby, przez dzienną wypłatę za pobyt w szpitalu, po rentę w wysokości nawet 2500 zł miesięcznie, jeśli nie może wrócić do pracy.

To środki, które umożliwiają opłacenie bieżących zobowiązań, pokrycie kosztów leczenia, utrzymanie rodziny oraz przetrwanie firmy bez konieczności likwidacji czy zaciągania długu.

Świadczenie, które pozwala utrzymać firmę w ruchu

Dzięki środkom wypłaconym za diagnozę poważnego zachorowania właściciel firmy może zorganizować zastępstwo, wynająć podwykonawcę, opłacić zaległe faktury lub po prostu zabezpieczyć rodzinę i domowy budżet. W zależności od zakresu polisy, świadczenia mogą sięgać kilkuset tysięcy złotych, a w przypadku konieczności leczenia za granicą — nawet do 2 milionów euro.

Ta płynność finansowa daje czas — czas na leczenie, rehabilitację, reorganizację firmy. Bez niej, każde zachwianie zdrowotne oznaczałoby chaos i brak decyzji. Z nią — można przejść przez kryzys z podniesioną głową.

Druga opinia, leczenie za granicą, pomoc organizacyjna

Warta nie ogranicza się do wypłaty środków. Ubezpieczenie obejmuje także kompleksowe wsparcie organizacyjne: pomoc w znalezieniu lekarzy, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, transport medyczny i opiekę po leczeniu.

Dodatkowo, klient ma dostęp do drugiej opinii medycznej. To konsultacja z lekarzem z renomowanej kliniki zagranicznej, która może potwierdzić diagnozę, zaproponować inną ścieżkę leczenia lub zapobiec błędnej terapii.

W przypadkach szczególnie trudnych — np. chorób nowotworowych — Warta zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą, z pełną obsługą logistyczną i opiekunem. W takiej sytuacji właściciel firmy może skoncentrować się wyłącznie na zdrowieniu, wiedząc, że nie musi wszystkiego organizować samodzielnie.

Ubezpieczenie jako element odporności operacyjnej firmy

Przedsiębiorcom znany jest „business continuity plan” — plan ciągłości działania na wypadek kryzysu. Dla małej firmy czy jednoosobowej działalności taki plan zazwyczaj nie istnieje. Tymczasem odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa może go w pewnym sensie zastąpić.

Ubezpieczenie Warty to narzędzie, które sprawia, że nawet gdy właściciel zniknie z dnia na dzień — firma może przetrwać. Bo pojawiają się środki na wynagrodzenia, na księgowość, na podstawowe zobowiązania. Bo jest czas na przekazanie obowiązków, przygotowanie zmiany, przemyślenie kierunku.

To rozwiązanie, które nie tylko chroni właściciela, ale także cały organizm firmy — jej klientów, pracowników, podwykonawców.

Przewaga przewidywania nad improwizacją

Dobrze funkcjonująca firma to nie tylko zysk i rozwój, ale także odporność na nieprzewidziane zdarzenia. Prawdziwi liderzy przygotowują plany również na wypadek własnej nieobecności — i nie chodzi tu o pesymizm, ale o odpowiedzialność.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w Warcie pozwala stworzyć system bezpieczeństwa, który działa nie tylko w skrajnych przypadkach. Chroni w momencie hospitalizacji, przy dłuższej niezdolności do pracy, w przypadku operacji, choroby czy trwałego uszczerbku na zdrowiu. A jeśli wydarzy się najgorsze — zabezpiecza rodzinę i wspólników, dając im szansę na przetrwanie.

Ubezpieczenie to nie luksus — to fundament

Wielu przedsiębiorców traktuje ubezpieczenie jako zbędny koszt, coś dodatkowego. Tymczasem w realiach działalności gospodarczej, gdzie nie ma etatu, zwolnienia lekarskiego, płatnego urlopu ani świadczeń od pracodawcy, to właśnie polisa staje się najpewniejszym źródłem wsparcia.

Warta daje możliwość dostosowania zakresu ochrony do indywidualnej sytuacji: wieku, zawodu, struktury biznesu, potrzeb rodziny. Możesz zdecydować, czy chcesz objąć ochroną tylko siebie, czy także partnera życiowego, dziecko, wspólnika.

Oferowane przez Wartę rozwiązania to nie tylko ubezpieczenia na papierze, ale realny bufor bezpieczeństwa. Oparte na doświadczeniu, przetestowane w tysiącach przypadków, działające szybko i skutecznie.

Zabezpiecz siebie, swoją rodzinę i firmę

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to z definicji ponosisz ryzyko. Ale rozsądny przedsiębiorca nie zostawia najważniejszych obszarów swojego życia bez zabezpieczenia. Tak jak nie zostawiasz nieubezpieczonego sprzętu, tak samo nie zostawiaj siebie — najważniejszego zasobu w Twoim biznesie.

Zadbaj o odporność firmy, zaczynając od siebie. Ubezpieczenie na życie od Warty to nie tylko dokument w szufladzie — to system wsparcia, który działa dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebny. Zabezpiecz swój biznes tak, jak zabezpieczasz kontrakty. Zadbaj o siebie, bo bez Ciebie nie ma firmy.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na warta.pl i u agentów Warty.