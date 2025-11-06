Sprawa, jak podała WP, trafiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Sprawa w prokuraturze
PKP Intercity w odpowiedzi na pytania redakcji poinformowało, że sprawę wiadomości od czeskiej konkurencji, wysyłanych na telefoniczny komunikator, bada prokuratura.
Ostra rywalizacja o polskie tory
"Ujawniamy kulisy ostrej rywalizacji o polskie tory, które po latach państwowego monopolu otworzyły się na komercyjnych przewoźników" – napisał portal.
Nieformalne wiadomości
Czeski przewoźnik RegioJet zapewnił WP, że nie ma sobie nic do zarzucenia i potwierdził PAP, że ich właściciel wysyłał nieformalne wiadomości do prezesa PKP Intercity za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.
