PKO BP poinformował klientów o planowanych pracach serwisowych, które wpłyną na dostępność serwisu informacyjnego. Prace techniczne odbędą się w najbliższy czwartek, 6 listopada. Przerwa potrwa w godzinach nocnych, od 00:00 do 03:00. Niedostępny będzie wyłącznie serwis informacyjny banku: www.pkobp.pl.
PKO BP. Te usługi będą działać
Bank zapewnia, że przerwa techniczna na stronie informacyjnej nie wpłynie na podstawowe operacje bankowe i systemy transakcyjne. Klienci mogą spokojnie korzystać z najważniejszych usług. Bez problemów będą działać:
- Karty płatnicze (wypłaty z bankomatów i płatności w sklepach).
- Serwisy internetowe (iPKO oraz iPKO biznes).
- Aplikacja mobilna IKO.
- Płatności internetowe (usługa "Płacę z iPKO").
- Serwis telefoniczny iPKO.
PKO BP. Co zrobić w razie problemów?
W przypadku pytań lub ewentualnych wątpliwości, bank udostępnia działającą bez przerwy infolinię. Klienci mogą skorzystać z infolinii PKO BP lub z aplikacji IKO w celu uzyskania niezbędnych informacji i wsparcia.
