PKO BP poinformował klientów o planowanych pracach serwisowych, które wpłyną na dostępność serwisu informacyjnego. Prace techniczne odbędą się w najbliższy czwartek, 6 listopada. Przerwa potrwa w godzinach nocnych, od 00:00 do 03:00. Niedostępny będzie wyłącznie serwis informacyjny banku: www.pkobp.pl.

PKO BP. Te usługi będą działać

Bank zapewnia, że przerwa techniczna na stronie informacyjnej nie wpłynie na podstawowe operacje bankowe i systemy transakcyjne. Klienci mogą spokojnie korzystać z najważniejszych usług. Bez problemów będą działać:

Karty płatnicze (wypłaty z bankomatów i płatności w sklepach).

(wypłaty z bankomatów i płatności w sklepach). Serwisy internetowe (iPKO oraz iPKO biznes).

(iPKO oraz iPKO biznes). Aplikacja mobilna IKO.

Płatności internetowe (usługa "Płacę z iPKO").

(usługa "Płacę z iPKO"). Serwis telefoniczny iPKO.

PKO BP. Co zrobić w razie problemów?

W przypadku pytań lub ewentualnych wątpliwości, bank udostępnia działającą bez przerwy infolinię. Klienci mogą skorzystać z infolinii PKO BP lub z aplikacji IKO w celu uzyskania niezbędnych informacji i wsparcia.