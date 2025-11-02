CSIRT KNF i CSIRT NASK to zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działające w ramach polskiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Atak hakerski na firmę udzielającą pożyczki. Wyciekły dane użytkowników

Sytuacja jest bardzo poważna bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook – napisał Gawkowski na X.

Reklama

Jak poinformował, sprawą zajmują się już zespoły reagowania CSIRT KNF i CSIRT NASK, powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają działania służb w celu ustalenia sprawców.

Reklama

Wicepremier zapowiedział, że wkrótce każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród ujawnionych, za pośrednictwem serwisu bezpiecznedane.gov.pl.

Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność – zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.

"Musimy być ostrożni"

Takie ataki hakerskie stają się codziennością. Każda firma i instytucja powinna być na nie jak najlepiej przygotowana! Każdy z nas musi być szczególnie ostrożny i wyczulony na próby oszustwa w Internecie. To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy – podkreślił minister cyfryzacji.

Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS oferuje szybkie pożyczki online.

Na stronie serwisu SuperGrosz widnieje informacja, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania AIQLABS polegające m.in. na stosowaniu w umowach kredytu konsumenckiego pozaodsetkowych kosztów kredytu co stanowi zachowanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.