Szczyt UE. Przełom dla Polski?
Nadchodzący szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, zaplanowany na 23 października, zdominuje dyskusja o wsparciu dla Ukrainy, wykorzystaniu zamrożonych aktywów Rosji oraz dalszym wzmacnianiu obronności UE. Dla Polski to strategiczne spotkanie może zakończyć się sukcesem: w projekcie konkluzji szczytu mają znaleźć się zapisy korzystne dla bezpieczeństwa wschodniej flanki i rozwoju obrony antydronowej.
Ukraina: Finansowanie długoterminowe i nowe sankcje
Liderzy 27 państw członkowskich, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, rozpoczną obrady od kwestii pomocy dla Kijowa. W centrum uwagi znajdzie się stabilne rozwiązanie finansowe mające na celu długofalowe wsparcie Ukrainy.
Jak wynika z dokumentów szczytu, Rada ma udzielić Komisji Europejskiej mandatu do przygotowania propozycji, które obejmowałyby wykorzystanie sald gotówkowych powiązanych z zamrożonymi aktywami Rosji.
Oczekuje się również przyjęcia 19. pakietu sankcji na Rosję. Szczególny nacisk ma zostać położony na zwalczanie tzw. floty cieni, czyli statków handlowych pomagających Moskwie omijać międzynarodowe restrykcje.
Obrona UE: Nowy etap i projekty flagowe
Szczyt ma stanowić cezury, zamykając wstępny etap wzmacniania europejskich zdolności obronnych. Bruksela uznaje, że po inwazji na Ukrainę poczyniono znaczne postępy, m.in. akceptując nowe instrumenty finansowe.
Teraz inwestycje przechodzą w fazę operacyjną, co oznacza wzmocnienie roli ministrów obrony państw członkowskich. W kontekście pilnych potrzeb obronnych, w konkluzjach mają pojawić się zapisy dotyczące obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej.
Kluczowe zapisy korzystne dla Polski
Jak dowiaduje się Deutsche Welle z kręgów dyplomatycznych, Warszawa ma trzy główne cele na tym szczycie, które mają dużą szansę na realizację:
- Ugruntowanie flanki wschodniej: Polska zabiega o to, aby kwestia obrony wschodniej granicy UE na stałe i konsekwentnie znajdowała się w konkluzjach Rady.
- Obrona antydronowa priorytetem: Kluczowym celem jest uznanie systemów obrony przeciwko dronom za "flagowe projekty" Unii Europejskiej, co zapewniłoby im priorytetowe finansowanie i wdrażanie.
- Dalsze sankcje na Rosję: Mimo tradycyjnego oporu ze strony Węgier (premiera Viktora Orbana) i Słowacji (premiera Roberta Fico), istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejny pakiet sankcji zostanie przyjęty. Węgierski premier ma, podobnie jak poprzednio, odstąpić od blokady.
