Odwołanie prezesa Polregio

Rada nadzorcza Polregio odwołała z funkcji prezesa Krzysztofa Pietrzykowskiego i jednocześnie powierzyła obowiązki prezesa spółki Aleksandrze Grzywaczewskiej – powiedział rzecznik.

Kim jest Aleksandra Grzywaczewska?

Jak podano na stronie spółki, Aleksandra Grzywaczewska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń gospodarczych. Ukończyła program Executive MBA realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych i Uniwersytetem Gdańskim.

W latach 2004-2014 pracowała w Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze", gdzie odpowiadała m.in. za zarządzanie ryzykiem finansowym projektów inwestycyjnych i pozyskiwanie finansowania o wartości ponad miliarda złotych. W latach 2015-2024 kierowała Biurem Finansów Polregio.

Oświadczenie Krzysztofa Pietrzykowskiego

W przesłanym PAP oświadczeniu odwołany z funkcji prezesa Krzysztof Pietrzykowski przekazał, że celem jego działań było przywrócenie przejrzystości w funkcjonowaniu spółki, rozpoczęcie odbudowy potencjału taborowego i przygotowanie Polregio do działania w warunkach w pełni konkurencyjnego rynku kolejowego.

Jego zdaniem Polregio ma dziś stabilne podstawy, potencjał i możliwości, by w najbliższych latach skutecznie konkurować z innymi przewoźnikami regionalnymi, zapewniając stabilną i atrakcyjną ofertę dla pasażerów.

"Wdrożyliśmy nowy model zarządzania, który przełożył się na bardziej efektywną pracę i realne oszczędności" – dodał Pietrzykowski.

Czym jest Polregio?

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce; jego udział w rynku wynosi ok. 25 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu (50 proc. plus jeden udział), a pozostałymi udziałowcami - samorządy wojewódzkie. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 2 tys. pociągów, a w weekendy przeszło 1450 składów zamawianych przez urzędy marszałkowskie. W 2024 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 101 mln pasażerów.