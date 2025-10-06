Najniższe bezrobocie - podano województwo

Według szacunków MRPiPS najniższe bezrobocie we wrześniu odnotowano w województwie wielkopolskim (3,5 proc.), a najwyższe w województwie podkarpackim (9 proc.).

Niższe bezrobocie było 34 lata temu. Nowe dane MRPiPS

Stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc. To 0,1 pkt proc. więcej niż w sierpniu br. i o 0,6 pkt więcej niż we wrześniu 2024 roku.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce w końcu września 2025 roku według wstępnych wyniosła 867,6 tys.

Resort pracy podkreślił, że Polska nadal znajduje się w czołówce krajów UE z najniższym bezrobociem. W sierpniu 2025 roku stopa bezrobocia w Polsce liczona zgodnie z definicją Eurostatu wyniosła 3,2 proc. (o 0,1 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 0,2 pkt proc. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku). Taki sam wynik miały Czechy. Niższe bezrobocie odnotowały tylko Malta i Słowenia z bezrobociem na poziomie 2,9 proc.

W tym czasie unijna średnia wyniosła 5,9 proc., a w strefie euro – 6,3 proc. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (10,3 proc.).