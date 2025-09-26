Carrefour może opuścić Polskę?

Francuska sieć Carrefour zleciła jednemu z banków przeprowadzenie sondy dotyczącej możliwości sprzedaży swoich aktywów w Polsce i Argentynie - poinformował portal LSA. Dodano, że sieć Carrefour wycofał się z działalności we Włoszech.

Według portalu, "Carrefour nie był w stanie konkurować z dyskontami, ponieważ nigdy nie osiągnął zadowalających wyników finansowych". Eksperci, na których powołuje się portal, sugerują, że sprzedaż części działalności mogłaby pomóc w ograniczeniu kosztów operacyjnych.

Blisko 800 sklepów w Polsce

Poinformowano, że Grupa Carrefour za pośrednictwem banku JP Morgan miała uruchomić tzw. data room - dokumentację umożliwiającą potencjalnym nabywcom wgląd w kluczowe dane operacyjne i finansowe firmy - w celu sprzedaży swoich sklepów oraz centrów handlowych w Polsce. Na koniec czerwca 2025 Carrefour posiadał w Polsce 95 hipermarketów, 155 supermarketów i 518 sklepów osiedlowych, co daje łącznie 768 placówek.

Jak podkreśla Marek Gryczka, dyrektor finansowy i członek zarządu Nice To Fit You, w rozmowie z Eska.pl "sytuacja ta nie jest związana wyłącznie z naszym krajem, lecz stanowi element szerszej strategii koncernu na poziomie europejskim".

"Restrukturyzacji podlega nie tylko Polska"

Wycofanie Carrefour z Polski nie jest zjawiskiem związanym wyłącznie z polskim rynkiem, ale jest pochodną długofalowej polityki całej grupy na poziomie europejskim. Pomimo wzrostu obrotów, pierwsze półrocze 2025 roku to strata netto, a na niektórych rynkach grupa poniosła stratę nawet na poziomie operacyjnym. Restrukturyzacji podlega nie tylko Polska - również we Włoszech Carrefour planuje sprzedać swój oddział – tłumaczy ekspert.

Ekspert wskazuje przyczynę

Pomimo wcześniejszych zysków w Polsce i dywersyfikacji dotarcia do klienta, koszt konkurowania z sieciami dyskontowymi okazał się zbyt wysoki. Zwłaszcza, że zmiana modelu zakupowego Polaków po Covidzie ograniczyła możliwości zysków, jakie wielkie hale generowały w galeriach handlowych – wyjaśnia Gryczka.