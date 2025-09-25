Dzięki ustawie, rachunki za prąd dla wielu Polaków pozostaną na obecnym poziomie. Rząd przedłuża mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh. Mechanizm będzie obowiązywał do 31 grudnia 2025 roku. Rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną do końca 2025 roku. Jest to cena niższa niż ta, która wynika z zatwierdzonych taryf Urzędu Regulacji Energetyki.

Dziennikarze Radia ESKA nieoficjalnie ustalili, że prezydent Karol Nawrocki złoży podpis pod tym rozwiązaniem. Zapisy ustawy są zbieżne z jego oczekiwaniami, w przeciwieństwie do tzw. ustawy wiatrakowej, którą prezydent zawetował. Tamta ustawa zawierała przepisy umożliwiające stawianie turbin wiatrowych bliżej zabudowań, na co prezydent się nie zgadza.

Bon ciepłowniczy

Oprócz mrożenia cen prądu, rząd wprowadza nowe wsparcie w postaci bonu ciepłowniczego. Bon ciepłowniczy przeznaczony jest dla rodzin o najniższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Kryteria dochodowe (netto):

Reklama

Gospodarstwa jednoosobowe: miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł.

Gospodarstwa wieloosobowe: miesięczny dochód nie przekracza 2454,52 zł na osobę.

Reklama

Zasada "złotówka za złotówkę"

Bon ciepłowniczy przysługuje nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego kwota będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Wysokość bonu zależy od cen ciepła i wyniesie:

W drugiej połowie 2025 roku: od 500 zł do 1750 zł.

W 2026 roku: od 1000 zł do 3500 zł.

Działania osłonowe obejmą drugą połowę 2025 roku i cały rok 2026. Na realizację bonu ciepłowniczego rząd przeznaczy prawie 900 mln zł. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać około 400 tys. osób.

Bon ciepłowniczy. Jak i kiedy składać wnioski?

Aby otrzymać bon ciepłowniczy, należy złożyć wniosek w odpowiednim terminie. Wnioski o bon ciepłowniczy składamy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zgodnie z miejscem zamieszkania. Terminy składania wniosków:

Za okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku: wnioski przyjmują od 3 listopada 2025 roku do 15 grudnia 2025 roku.

Za okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku: wnioski przyjmują od 1 lipca 2026 roku do 31 sierpnia 2026 roku.

Nowe przepisy wchodzą w życie zasadniczo z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.