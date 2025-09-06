Niższe ceny energii w 2026 roku

W nowym roku ceny energii będą niższe, niż te, które są dzisiaj na poziomie mrożonym - powiedział minister energii Miłosz Motyka. Wyjaśnił, że "taryfa zatwierdzana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dzisiaj jest poziomu 622,80 zł, a będzie niższa niż 500 zł".

Rząd we wtorek ma zająć się projektem ustawy, która zagwarantuje utrzymanie obecnych cen energii - tak zapowiedział minister Miłosz Motyka.

Ceny energii elektrycznej. Padła obietnica

Minister energii zapowiedział, że od stycznia 2026 r. możliwe będzie odejście od mrożenia cen energii.

W nowym roku ceny energii, szczególnie jeśli chodzi o poziom, który widzimy na rynkach - to jest nasza jasna deklaracja - będą niższe, niż te, które są dzisiaj na poziomie mrożonym - tłumaczył.

Minister podkreślił, że ta obietnica będzie mogła zostać spełniona, o ile sytuacja geopolityczna na rynkach pozostanie stabilna. Jak zapewnił, zatwierdzona przez Prezesa URE taryfa, która obecnie wynosi 622,80 zł, spadnie poniżej 500 zł za MWh.