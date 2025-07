Program Mój Prąd 6.0, który ruszył we wrześniu ubiegłego roku, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Początkowo planowano jego zakończenie na 20 grudnia 2024 roku z budżetem 400 milionów złotych. Jednak ze względu na popularność, NFOŚiGW już dwukrotnie zwiększył budżet o łącznie 1,4 miliarda złotych i przedłużył termin składania wniosków do 31 października 2025 roku (lub do wyczerpania środków). Obecny budżet wynosi 1,8 miliarda złotych, z czego dotychczas złożone wnioski wyczerpują około 82 procent.

Jakie dotacje można otrzymać?

Łącznie na inwestycję obejmującą mikroinstalację fotowoltaiczną, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła beneficjenci mogą otrzymać maksymalnie 28 tysięcy złotych, co stanowi do 50 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kwoty dofinansowania wyglądają następująco:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna (PV): do 7 tys. zł , jeśli inwestycja obejmuje również magazyn energii i/lub magazyn ciepła. Do 6 tys. zł, jeśli inwestycja nie obejmuje magazynów (dotyczy tylko instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 roku).

, jeśli inwestycja obejmuje również magazyn energii i/lub magazyn ciepła. Do jeśli inwestycja nie obejmuje magazynów (dotyczy tylko instalacji zgłoszonych do przyłączenia do 31 lipca 2024 roku). Magazyn energii cieplnej (minimalna pojemność: 20 dm³): do 5 tys. zł.

Magazyn energii elektrycznej (minimalna pojemność: 2 kWh): do 16 tys. zł.

Kto może otrzymać dotacje?

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 roku, konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynosić od 2 kW do 20 kW.

W trwającym naborze wpłynęło już ponad 104 tysiące wniosków na ponad 1,53 miliarda złotych. Ponad 58 tysięcy z tych wniosków (o wartości ponad 828 milionów złotych) dotyczy magazynów energii elektrycznej. NFOŚiGW wprowadził nowe zasady, aby skrócić proces rozpatrywania wniosków i wypłaty środków. W trosce o bezpieczeństwo beneficjentów, wypłaty dotacji będą realizowane wyłącznie na konta wnioskodawców. Dodatkowo, wprowadzono limit czterech korekt na jeden wniosek, ponieważ statystyki pokazały, że 42 procent wniosków wymagało przynajmniej jednej korekty, a rekordzista złożył ich aż 12. NFOŚiGW apeluje o staranne i dokładne wypełnianie wniosków, aby przyspieszyć proces.