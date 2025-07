Zasady bezpiecznego inwestowania

Pierwienis zaznacza, że bezpieczeństwo w świecie kryptowalut zależy przede wszystkim od odpowiednich decyzji użytkownika: korzystania ze sprawdzonych platform, rozumienia ryzyka oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Aktywa cyfrowe są zmienne, a ich wartość potrafi się gwałtownie wahać – dlatego zalecana alokacja środków to 10–30%, w zależności od profilu inwestora.

Rynek dojrzewa, ale edukacja nadal kluczowa

Binance prowadzi działania edukacyjne, które mają pomóc użytkownikom zrozumieć rynek kryptowalut. Wciąż wiele osób wchodzi w ten świat bez doświadczenia w tradycyjnych inwestycjach, a nieznajomość podstaw może prowadzić do strat. Przechowywanie aktywów, np. na tzw. cold walletach (portfelach sprzętowych), czy korzystanie z usług stakingu i yield farmingu, wymaga zrozumienia technologii i zasad działania blockchaina.

Bezpieczeństwo na giełdzie

W kontekście zabezpieczeń, Binance wdrożył wielopoziomowe mechanizmy ochrony: kryptograficzne zabezpieczenia transakcji, monitoring z użyciem sztucznej inteligencji, przechowywanie środków użytkowników głównie na cold walletach oraz specjalny fundusz awaryjny SAFU o wartości miliarda dolarów. Ponadto Binance udostępnia funkcję „proof of reserve”, umożliwiającą użytkownikom sprawdzenie, czy ich aktywa są pokryte 1:1.

Regulacje: Polska jeszcze w tyle

Jednym z głównych problemów rynku kryptowalut w Polsce jest brak krajowej ustawy regulującej tę branżę. Choć unijne rozporządzenie MICA już obowiązuje, w Polsce trwa tzw. okres przejściowy – nie ma przepisów umożliwiających formalne uzyskanie licencji, co zmusza podmioty do rejestrowania się za granicą. Zdaniem Pierwienisa, to osłabia ochronę inwestorów i zmniejsza wpływ polskich instytucji na standardy bezpieczeństwa.

Apel do ustawodawców

Obecny projekt ustawy, choć wprowadzony przez rząd, spotyka się z krytyką wielu środowisk – akademickich, finansowych i branżowych. O ile chroni inwestora, to nie wspiera rozwoju rynku. Pierwienis podkreśla, że Polska ma szansę stać się ważnym graczem na europejskiej scenie kryptowalut, o ile podejdzie do regulacji mądrze i z uwzględnieniem innowacyjnych potrzeb rynku.