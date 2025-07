Nowy program dla gmin poszkodowanych w powodzi

Głównym założeniem nowego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest wsparcie odbudowy turystyki w regionach, które ucierpiały wskutek powodzi we wrześniu 2024 roku. Program ma za zadanie zachęcić turystów do powrotu i aktywnego korzystania z usług turystycznych oferowanych w poszkodowanych województwach.

Reklama

Dodatkowo, inicjatywa ma na celu poprawę wizerunku tych miejsc, podkreślenie ich atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie lokalnej branży turystycznej poprzez zwiększenie zainteresowania ich ofertą. Działania te mają przyczynić się do odbudowy potencjału turystycznego i wykreowania popytu na świadczone usługi.

Finansowanie i termin składania wniosków

Na realizację programu w 2025 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Środki te pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Zgodnie z informacją resortu, wnioski o wsparcie realizacji zadania w 2025 roku należy składać elektronicznie poprzez system AMODIT (dostępny pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl) do dnia 25 lipca 2025 roku. Ważne jest, aby wnioski były kompletne i podpisane przez osoby uprawnione. Ministerstwo przypomina, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wsparcia ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontynuacja wsparcia dla regionów poszkodowanych

Reklama

Ogłoszony program stanowi kolejne wsparcie ministerstwa na odbudowę turystyki w gminach dotkniętych powodzią. Wcześniej resort przeznaczył na ten cel kwotę 70 mln zł. Docelowo, Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje przeznaczyć ponad 500 mln zł na odbudowę infrastruktury sportowo-turystycznej w południowo-zachodniej Polsce, co świadczy o długoterminowym zaangażowaniu w rewitalizację poszkodowanych obszarów.

Regulamin programu wraz z niezbędnymi załącznikami są dostępne w pliku do pobrania na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki.