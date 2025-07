Rok 2025 zapowiada się jako kolejny okres znaczących zmian w polskim systemie podatkowym. Jak co roku, rząd wprowadza szereg nowelizacji, które mają na celu zarówno uszczelnienie systemu, jak i pobudzenie gospodarki poprzez nowe zachęty. Dla przedsiębiorców, pracowników i inwestorów kluczowe będzie wczesne zrozumienie nadchodzących zmian, aby móc efektywnie planować swoje finanse i maksymalizować potencjalne korzyści.

Nowe ulgi podatkowe i zmiany w dotychczasowych ulgach

Ostatnie miesiące przyniosły kilka istotnych modyfikacji w obszarze ulg podatkowych. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne powinni zwrócić uwagę na następujące zmiany:

Ulga na innowacyjnych pracowników (tzw. ulga B+R dla pracowników): Ta nowa ulga ma zachęcić firmy do inwestowania w rozwój i zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Jest to uzupełnienie istniejącej już ulgi B+R dla firm, która pozwalała odliczać koszty poniesione na badania i rozwój;

Zmiany w uldze na termomodernizację: Nadal możemy korzystać z ulgi na termomodernizację budynków mieszkalnych, jednak wprowadzono pewne korekty dotyczące limitów odliczeń oraz katalogu kwalifikowanych wydatków. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł dla jednego podatnika. W przypadku małżeństwa, które rozlicza się wspólnie, limit ten może wynieść 106 000 zł;

Nowe zasady dotyczące ulgi na dziecko: Kwoty ulgi na dziecko wynoszą obecnie: na pierwsze i drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (czyli 1112,04 zł rocznie na każde z nich), na trzecie dziecko -166,67 zł miesięcznie (czyli 2000,04 zł rocznie), na czwarte i każde kolejne dziecko: 225,00 zł miesięcznie (czyli 2700,00 zł rocznie).

Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikujących się do ulgi na powrót: Osoby, które zdecydowały się na powrót do Polski po dłuższym okresie pobytu za granicą, mogą liczyć na preferencyjne zasady opodatkowania. Katalog dochodów objętych zwolnieniem został rozszerzony, co czyni tę ulgę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Nowe zasady rozliczania podatków

Oprócz zmian w ulgach, zaszły również modyfikacje w ogólnych zasadach rozliczania podatków:

Zmiany w rozliczaniu PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych)

Jedna z najbardziej odczuwalnych zmian to brak waloryzacji kwoty wolnej i progów podatkowych (istotne dla wielu). Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł oraz progi podatkowe (12% do 120 000 zł i 32% od nadwyżki powyżej 120 000 zł) pozostają na niezmienionym poziomie.

Uproszczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

W celu odciążenia MŚP, wprowadzono lub zmodyfikowano niektóre regulacje dotyczące prowadzenia księgowości czy rozliczania podatków. Jedna z najbardziej oczekiwanych przez MŚP zmian to możliwość dobrowolnego rozliczania się z PIT metodą kasową.

Podwyższono także limit dla statusu "małego podatnika" (dotyczy VAT i CIT/PIT). Nowy limit wynosi równowartość 2 mln EUR przychodu rocznie (bez VAT). W przeliczeniu na złotówki (na podstawie kursu z 1 października 2024 r., wynoszącego ok. 4,2846 zł) daje to około 8 569 200 zł.

Kolejna zmiana to wprowadzenie tzw. procedury SME (Small and Medium-sized Enterprises), która ma ułatwić małym firmom korzystanie ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Polega ona na tym, że przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT w swoim kraju macierzystym (np. w Polsce) może ubiegać się o zwolnienie z VAT w innych krajach UE. Możliwość korzystania ze zwolnienia w innych krajach UE jest ograniczona łącznym rocznym obrotem we wszystkich krajach członkowskich do 100 000 euro (w poprzednim i bieżącym roku podatkowym).

Podniesiono również próg przychodów netto, powyżej którego jednostki muszą prowadzić pełną rachunkowość (księgi handlowe). Nowy limit to 2,5 mln euro. Oznacza to, że mniejsze firmy będą mogły dłużej pozostać na uproszczonych formach księgowości (np. KPiR), co wiąże się z niższymi kosztami i mniejszym obciążeniem administracyjnym.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Choć nie dotyczą wszystkich, to warto mieć je również na uwadze. Kluczowa zmiana to zniesienie obowiązku zaświadczeń przy darowiźnie od najbliższej rodziny. Od 2025 roku darowizna od najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa podatkowa), która jest zwolniona z podatku, nie będzie już wymagała zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego zwolnienie z podatku przy dokonywaniu obrotu takim majątkiem na podstawie aktu notarialnego (np. przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny).

Optymalizacja podatkowa w świetle nowych przepisów

Nowe przepisy otwierają również nowe możliwości w zakresie legalnej optymalizacji podatkowej. Kluczem jest jednak dokładna analiza i dostosowanie strategii do indywidualnej sytuacji.

Wykorzystanie nowych ulg

Aktywne śledzenie i wykorzystywanie nowo wprowadzonych ulg jest podstawą. Firmy powinny zbadać, czy spełniają kryteria do skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników, a osoby fizyczne – czy planowane inwestycje w remonty czy termomodernizację kwalifikują się do odliczeń.

Przegląd form opodatkowania

Dla przedsiębiorców to dobry moment na ponowną analizę wybranej formy opodatkowania (np. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany). Zmiany w progach czy zasadach mogą sprawić, że inna forma okaże się bardziej korzystna.

Planowanie sukcesji i darowizn

W kontekście zmian w podatku od spadków i darowizn, warto z wyprzedzeniem zaplanować ewentualne przekazania majątku, aby maksymalnie wykorzystać dostępne zwolnienia i uniknąć niepotrzebnych obciążeń.

Profesjonalne doradztwo

Ze względu na złożoność i dynamikę polskiego prawa podatkowego, rozważenie skorzystania z usług doradcy podatkowego jest często najlepszym rozwiązaniem. Specjalista pomoże zinterpretować nowe przepisy, zidentyfikować dostępne ulgi i dobrać optymalną strategię rozliczeniową.

Polskie prawo podatkowe jest w ciągłym ruchu. Dlatego też jego bieżące śledzenie jest kluczowe dla efektywnego zarządzania finansami osobistymi i firmowymi.