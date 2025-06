Obowiązek złożenia informacji o korzystaniu z ulgowej ceny prądu w poprzednim roku dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorcach, którzy w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystali z przyjętej ustawowo ceny maksymalnej energii elektrycznej wynoszącej 693 zł/MWh. Przedsiębiorcy ci powinni złożyć informację o pomocy do podmiotu udzielającego pomocy, tj. do swojego sprzedawcy energii elektrycznej na dedykowanym wzorze informacji. Cena maksymalna energii elektrycznej, którą zastosowano w rozliczeniach za II półrocze 2024 roku stanowi rodzaj pomocy publicznej. Stąd konieczność złożenia informacji przez przedsiębiorców.

Jakie warunki trzeba spełnić, bo dostać ulgę?

Od 2024 r. cena maksymalna energii stanowi pomoc de minimis lub pomoc publiczną. Do skorzystania z ulgi uprawnieni są:

Mikroprzedsiębiorcy – zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro

– zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro Małe i średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a obrót roczny nie przekracza 50 mln euro

– zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a obrót roczny nie przekracza 50 mln euro Producenci rolni – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność rolniczą.

Aby otrzymać prawo do ulgi trzeba też potwierdzić przynależność do tych grup. Dlatego trzeba złożyć informację do sprzedawców energii. Obowiązuje też ograniczenie czasowe. Trzeba to zrobić do 30 czerwca 2025 r. a zatem termin mija już dzisiaj.

Wystarczy pobrać i uzupełnić wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej rządu. Dokument można dostarczyć w wersji papierowej lub elektronicznej do sprzedawcy energii, z którym podpisaliśmy umowę. Jeżeli wysyłamy informację drogą pocztową, to liczy się data nadania. Informację można też złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta naszego sprzedawcy energii.

Jaką informację trzeba dostarczyć?

Obowiązek dostarczenia informacji wynika z nowelizacji ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej, która weszła w życie z dniem 27 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1831) Celem tej informacji jest weryfikacja zeszłorocznych rozliczeń. Na jej podstawie operator może określić czy i dlaczego przedsiębiorca kwalifikował się do ulgi.

W dokumencie należy podać wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz zadeklarować, czy w II półroczu 2024 roku przedsiębiorstwo uzyskało inną pomoc dotyczącą energii elektrycznej. Dodatkowo, przedstawiciele średnich i małych przedsiębiorstw muszą poinformować o uzyskaniu lub nieuzyskaniu innej pomocy de minimis w ciągu ostatnich trzech lat.

Co grozi za niezłożenie dokumentu?

Złożenie dokumentu nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że ustawodawca nie przewiduje żadnych kar za niezłożenie informacji. Jednak zgodnie z nowymi przepisami niezłożenie informacji skutkować będzie skorygowaniem rozliczeń za półrocze czerwiec-grudzień 2024. Trzeba będzie nie tylko dopłacić do prądu według cen wynikających z umowy, ale też zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Dlatego też każdy przedsiębiorca którzy liczy na możliwość skorzystania z ceny maksymalnej energii, powinien pamiętać o złożeniu informacji w terminie.