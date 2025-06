Te dwa dodatki stały się już tradycją i znacząco zasilają budżety emerytów:

Trzynasta emerytura (13. emerytura): Przysługuje osobom, które 31 marca danego roku są uprawnione do emerytury (w tym pomostowej, kapitałowej, częściowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wypłata następuje zazwyczaj w kwietniu wraz z regularnym świadczeniem. Wynosi najniższą emeryturę obowiązującą od 1 marca danego roku. W 2025 roku to 1878,91 zł brutto. Z tej "trzynastki" nie dokonujemy potrąceń ani egzekucji, więc otrzymujemy pełną kwotę brutto. Nie wymaga składania żadnego wniosku – ZUS wypłaca ją automatycznie.

Mama 4+

Od 1 marca 2019 roku istnieje rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane "Mama 4+". To wsparcie dla osób, które zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania dzieci. Matka, aby dostać świadczenie, musi mieć ukończone 60 lat, urodzić i wychować (lub tylko wychować) co najmniej 4 dzieci. Ojciec musi mieć ukończone 65 lat, wychować co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub długo ich nie wychowywała Dotyczy dzieci własnych, współmałżonka, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem zawodowej). W 2025 roku świadczenie wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Jeśli osoba pobiera już emeryturę niższą niż minimalna, "Mama 4+" dopełnia świadczenie do tej kwoty. Trzeba mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16. roku życia), a także posiadać polskie obywatelstwo lub zalegalizowany pobyt w Polsce. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek w ZUS wraz z wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeniem o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Specjalne dodatki: Kombatanci, tajne nauczanie, weterani

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe wsparcie z tytułu szczególnych zasług lub doświadczeń:

Dodatek kombatancki wypłacany jest emerytom lub rencistom, którzy posiadają status kombatanta lub innej osoby uprawnionej. Od 1 marca 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Jest corocznie waloryzowany. Należy złożyć wniosek do ZUS z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia kombatanckie.

wypłacany jest emerytom lub rencistom, którzy posiadają status kombatanta lub innej osoby uprawnionej. Od 1 marca 2025 roku wynosi miesięcznie. Jest corocznie waloryzowany. Należy złożyć wniosek do ZUS z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia kombatanckie. Dodatek za tajne nauczanie dla nauczycieli , którzy w czasie II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska. Od 1 marca 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Podlega waloryzacji. Jeśli przysługuje dodatek kombatancki i za tajne nauczanie, wybiera się tylko jeden – wyższy lub wybrany.

dla , którzy w czasie II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska. Od 1 marca 2025 roku wynosi miesięcznie. Podlega waloryzacji. Jeśli przysługuje dodatek kombatancki i za tajne nauczanie, wybiera się tylko jeden – wyższy lub wybrany. Dodatek kompensacyjny dla wdowy (wdowcy) po kombatantach lub osobach represjonowanych, które pobierają emeryturę lub rentę. Wysokość dodatku stanowi 15 proc. kwoty dodatku kombatanckiego. W 2025 roku wynosi 52,23 zł. Jest waloryzowany. Składa się w ZUS wraz z zaświadczeniem z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

dla wdowy (wdowcy) po kombatantach lub osobach represjonowanych, które pobierają emeryturę lub rentę. Wysokość dodatku stanowi 15 proc. kwoty dodatku kombatanckiego. W 2025 roku wynosi Jest waloryzowany. Składa się w ZUS wraz z zaświadczeniem z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek weterana poszkodowanego dla emerytów lub rencistów ze statusem weterana poszkodowanego (osoby, które brały udział w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu). Wysokość dodatku zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu (od 5 proc. do 130 proc.) i jest obliczany od kwoty najniższej emerytury (1878,91 zł w 2025 r.). Maksymalny dodatek może wynieść 1507,69 zł. Wymaga złożenia wniosku i dokumentów potwierdzających status weterana poszkodowanego (decyzja administracyjna ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych).

Inne korzyści i świadczenia: