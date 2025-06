Wspieranie rodzin rolniczych i zapewnienie dzieciom niezapomnianych wakacji to cel nowego programu dopłat, który właśnie rusza. Dzięki inicjatywie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) tysiące dzieci ze wsi będą mogły skorzystać z letniego wypoczynku w niższych cenach.

Kto skorzysta i ile wyniesie dopłata?

W tym roku z programu skorzysta około 17 tysięcy dzieci z rodzin rolniczych. Na ich letni wypoczynek przeznaczono łącznie 20 milionów złotych. Rodzice, których dzieci zakwalifikują się do programu, mogą liczyć na znaczące obniżenie kosztów. Dopłata do kolonii wynosi 1200 zł na uczestnika, natomiast w przypadku półkolonii jest to 450 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę?

Aby móc skorzystać z dopłaty, należy spełnić dwa kluczowe warunki:

Wiek dziecka : Dziecko musi mieć od 6 do 16 lat.

: Dziecko musi mieć Ubezpieczenie rodzica: Jeden z rodziców dziecka musi być objęty ubezpieczeniem społecznym w KRUS.

Te kryteria mają na celu dotarcie z pomocą do tych rodzin, dla których program został stworzony.

Co czeka na uczestników?

W tym roku 53 organizacje otrzymały środki na kolonie letnie, a kolejne 14 na półkolonie. Wybór miejsc i ośrodków wypoczynku należy do organizatorów, jednak przy ocenie ofert szczególnie premiowano te, które proponowały miejsca atrakcyjne turystycznie. Oznacza to, że dzieci będą miały okazję zwiedzać ciekawe miejsca, odkrywać nowe zakątki Polski i spędzać czas w pięknych okolicznościach przyrody.

Organizatorzy zadbają o bogaty program zajęć. Oprócz tradycyjnych aktywności rekreacyjnych i sportowych, uczestnicy będą mieli okazję poznawać zasady zdrowego odżywiania oraz profilaktyki zdrowotnej. Aktywność fizyczna będzie integralną częścią programu, co pozwoli dzieciom rozwijać sprawność i budować zdrowe nawyki.