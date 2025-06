Analitycy PKO BP wskazali, że w czwartek kalendarz makroekonomiczny nie obfituje w istotne dla rynku FX wydarzenia, a uwagę inwestorów mogą przyciągnąć jedynie majowe dane o inflacji producenckiej w USA oraz tygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych.

"Umiarkowaną presję na dolarze może wciąż wywierać dostosowywanie się rynku do niższych wskazań amerykańskiej inflacji CPI w maju, które mogą skłonić Fed do szybszego terminu wznowienia cyklu obniżek stóp procentowych w br. Złoty ma wciąż szanse do nieznacznej aprecjacji przy wsparciu utrzymującego się pozytywnego globalnego sentymentu inwestycyjnego, w związku z wypracowaniem pomiędzy USA a Chinami porozumienia redukującego zapowiadane wcześniej drastycznie wysokie wzajemne stawki celne" - napisali w porannym raporcie.

Zakładają oni - w perspektywie końcówki tygodnia - zejście kursu EUR/PLN do przedziału 4,24-4,23 przy wysokim prawdopodobieństwie poprawienia tegorocznych minimów kursowych poniżej 3,68 na USD/PLN.

Złoty w tarapatach?! Euro w górę, dolar niepewny. Trump miesza na rynkach

Z kolei analitycy Banku Millennium wskazują, że zapowiedź prezydenta Donalda Trump, że w ciągu dwóch tygodni zamierza wysłać listy do partnerów handlowych, ustalając jednostronne stawki, która pada dzień po porozumieniu Chiny-USA, pokazuje, jak kruche mogą być porozumienia handlowe.

Ich zdaniem może to utrzymywać zmienność na rynkach.

"Dziś te informacje mogą negatywnie wpływać na apetyt na ryzyko, dolara i rynki akcji, a także złotego. Za granicą istotne dla rynku mogą być dane o liczbie nowych bezrobotnych z USA, które ostatnio zaskakiwały w górę, co mogłoby negatywnie wpływać na dolara i zwiększać oczekiwania na obniżki stóp" - napisali w swoim raporcie.

RYNEK DŁUGU

Analitycy Banku Millennium wskazali, że spadki rentowności na rynkach bazowych mogą sprzyjać umocnieniu krajowego długu.

Także ekonomiści PKO BP ocenili, że przy pustym krajowym kalendarzu makro w czwartek, możliwa jest poprawa sentymentu względem polskich aktywów, na czym w niewielkim stopniu mogą korzystać także krajowe SPW.

"W dłuższym niż jedna sesja terminie ryzyka są jednak przechylone w kierunku nieco wyższych rentowności. Na rynkach bazowych, w przypadku 10-letnich obligacji Niemiec oczekujemy kontynuacji stabilizacji rentowności wokół poziomu 2,50 proc. Dla papierów amerykańskich ryzyka przechylone są w kierunku niższych rentowności, a katalizatorem takiego ruchu mogłoby być dalsze chłodzenie tamtejszego rynku pracy potwierdzone np. przez dzisiejszy odczyt tygodniowych danych o nowych zasiłkach dla bezrobotnych" - wskazali.

Zaznaczyli, że inwestorzy oczekują na finalny odczyt inflacji CPI za maj br., który ma być opublikowany w piątek.

KURYS WALUT. CZWARTEK. 12.06.2025

czw. śr. śr. 09:23 17:00 09:05 EUR/PLN 4,2645 4,2489 4,2585 USD/PLN 3,7047 3,7009 3,7311 CHF/PLN 4,5333 4,5149 4,5333 EUR/USD 1,1511 1,1481 1,1413 PS0527 4,60 4,62 4,62 PS0730 5,09 5,11 5,12 DS1034 5,53 5,56 5,58

