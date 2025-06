Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wyraźny zwrot w podejściu do dopłat do kredytów hipotecznych. Podczas środowej konferencji prasowej lider PSL zapowiedział zakończenie wielomiesięcznych sporów w koalicji rządzącej na temat przyszłości polityki mieszkaniowej. "Uważam, że to koniec programu dopłat do kredytów hipotecznych" - powiedział w rozmowie z Money.pl.