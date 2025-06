Dodatkowe pieniądze od ZUS dla tysięcy seniorów. Wypłata już w lipcu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przygotowuje się do wypłaty pierwszych świadczeń w ramach renty wdowiej, które ruszą już za miesiąc. Do tej pory wpłynęło blisko 900 tysięcy wniosków o to świadczenie.

Reklama

Kiedy otrzymasz rentę wdowią?

Jeżeli złożyłeś wniosek o rentę wdowią do 31 lipca 2025 roku, to prawo do renty rodzinnej (wraz z własnym świadczeniem) będzie przysługiwać od lipca. Z kolei jeśli złożysz wniosek od 1 sierpnia 2025 roku, to prawo do wypłaty świadczenia będzie obowiązywać od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że jeśli złożysz wniosek np. 15 sierpnia i spełnisz wszystkie warunki, świadczenie będzie wypłacane od sierpnia.

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Renta wdowia przysługuje:

Kobietom powyżej 60. roku życia

Mężczyznom powyżej 65. roku życia

Warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka. Co ważne, świadczenie mogą otrzymać również osoby, które nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Łączenie świadczeń i limit kwotowy

Nowe przepisy pozwalają na łączenie renty rodzinnej z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura. Wdowy i wdowcy mają możliwość wyboru korzystniejszej opcji:

otrzymywanie całej renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia,

lub odwrotnie - otrzymywanie 15 proc. renty rodzinnej oraz 100 proc. własnego świadczenia.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Istnieje jednak maksymalny limit kwotowy: suma wszystkich wypłacanych świadczeń wraz z rentą rodzinną (łącznie z dodatkami) nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Od 1 marca 2025 roku jest to 5636,73 zł. Jeśli suma przekracza tę kwotę, świadczenie zostanie pomniejszone o różnicę.

Terminy wypłat renty wdowiej