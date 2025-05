Dodatek okolicznościowy to nie nowość. Już kilka lat temu ówczesny prezydent Jacek Majchrowski wprowadził go do regulaminu wynagradzania. Celem było motywowanie pracowników i budowanie ich lojalności. To także sposób na uhonorowanie ważnego dla samorządu święta – Ogólnopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego. Upamiętnia on pierwsze wolne wybory samorządowe w Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Podwyżki pensji w UMK

Podwyżki wynagrodzeń, jak poinformowała Joanna Dubiel z biura prasowego UMK, to odpowiedź na rosnące przeciętne wynagrodzenia w kraju i inflację. W krakowskim magistracie widać sporą rotację kadry, brakuje chętnych do pracy, a także trudno jest zatrzymać najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Obecnie średnie miesięczne wynagrodzenie w UMK wynosi około 8,5 tys. zł brutto, wliczając w to wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę i ewentualny dodatek specjalny. Zapowiedziane podwyżki mają poprawić tę sytuację i przyciągnąć do urzędu nowych specjalistów.

Co to jest Dzień Samorządu Terytorialnego?

Ogólnopolski Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które Sejm uchwalił w 2000 roku. Mimo że nie jest to dzień wolny od pracy, ma ogromne znaczenie dla lokalnych społeczności. Upamiętnia kluczowy moment w historii Polski – odrodzenie samorządu terytorialnego i możliwość decydowania o sprawach lokalnych przez mieszkańców. W tym dniu warto pamiętać o działaczach samorządowych, którzy na co dzień pracują na rzecz rozwoju naszych miast i gmin.