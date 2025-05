Jak poinformował Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacj, koszt najbliższych podwyżek pracowników ochrony zdrowia na etatach wyniesie 9,1 mld zł w skali roku. To tak duże obciążenie dla placówek służby zdrowia, że pojawiły się postulaty dotyczące zamrożenia czy wycofania ustawy. Zgodnie z nią, wysokość wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia jest uzależniona od przeciętnej pensji w gospodarce narodowej w poprzednim roku oraz współczynnika pracy przypisanego do danego stanowiska.

Ostatnie tak duże podwyżki?

Nie jest więc wykluczone, że w tym roku będą ostatnie tak duże podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd chce zahamować tempo wzrostu wynagrodzeń. Nie stanie się to na pewno przed wyborami prezydenckimi, co w praktyce oznacza, że podwyżki obowiązywałaby jeszcze przynajmniej i w roku 2026.

Reklama

Od kiedy bazową kwotą do ustalania minimalnych wynagrodzeń stała się średnia płaca, dynamika podwyżek jest tak duża, że stanowi poważne obciążenie dla systemu. W tym roku pensje wzrosną średnio o ponad 14 proc., jeśli doliczyć do tego inne składowe wynagrodzeń, będzie to ok. 18 proc. - powiedział Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, cytowany przez Rynek Zdrowia.

Reklama

Będzie górny limit płac

Pracownicy ochrony zdrowia nie zamierzają się zgodzić na zamrożenie podwyżek. Planują jednak rozmawiać z rządem o górnym limicie płac. Na 9 czerwca jest zaplanowane spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w sprawie ustawy.

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że w czerwcu, po wyborach prezydenckich, resort zdrowia chciałby zaproponować pakiet projektów ustaw dotyczących:

reformy szpitali,

nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach,

deregulacji.

Te trzy rozwiązania razem: zmiany w sieci szpitali, wynagrodzeniowa, deregulacja – to wszystko zepnie się w jedną całość - powiedziała.

Podwyżki od 1 lipca

1 lipca to data kolejnego, gwarantowany ustawą, wzrostu minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Dotyczą one lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia.

Zgodnie z informacją GUS z 11 lutego 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. To kwota bazowa, od której zależą płace w branży medycznej od 1 lipca 2025 roku. Wzrosła ona o 1026,24 zł, czyli o 14,34 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Podwyżki w służbie zdrowia

Poniżej tylko kilka przykładów podwyżek w służbie zdrowia. Są one zróżnicowane w zależności od specjalizacji i stażu. Tyle dostaną pracownicy od 1 lipca, podwyżki podane w kwotach brutto: