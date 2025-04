Kto jest zwolniony z abonamentu RTV 2025?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z opłaty abonamentowej mogą zostać zwolnione osoby spełniające określone kryteria wiekowe i dochodowe. Prawo do zwolnienia mają:

osoby, które ukończyły 60 lat i których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. W 2025 roku ten próg wynosi 4 090,86 zł brutto.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba udokumentować dochód poprzez:

decyzję ZUS lub innego organu rentowego,

złożyć stosowne oświadczenie w placówce pocztowej.

Seniorzy powyżej 75. roku życia – automatyczne zwolnienie z abonamentu RTV

Dobrą wiadomością jest to, że osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą już składać żadnych dokumentów ani wniosków.

Zwolnienie z abonamentu RTV przyznawane jest automatycznie – po weryfikacji danych w rejestrze PESEL. Wystarczy mieć zarejestrowany odbiornik RTV na swoje nazwisko.

Kto jeszcze może być zwolniony z abonamentu RTV?

Ulga przysługuje nie tylko emerytom. Oto inne grupy, które mogą ubiegać się o zwolnienie:

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy,

osoby pobierające rentę socjalną,

osoby pobierające zasiłek przedemerytalny,

osoby pobierające świadczenia rodzinne (po spełnieniu kryteriów),

osoby bezrobotne,

osoby posiadające status inwalidy wojennego lub wojskowego, weterana poszkodowanego, członka rodziny kombatanta lub osoby represjonowanej.

Jaka kwota emerytury zwalnia z abonamentu RTV w 2025 roku?

W 2025 roku limit emerytury, który uprawnia do zwolnienia z abonamentu RTV, wynosi dokładnie 4 090,86 zł brutto. Oznacza to, że osoby mające świadczenie poniżej tej kwoty, a jednocześnie spełniające wymóg wieku (60+), mogą zostać zwolnione z opłaty – pod warunkiem, że złożą odpowiedni wniosek.

Dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia z abonamentu RTV

legitymacje kombatanckie i inwalidzkie,

książeczki osób represjonowanych,

zaświadczenia ZUS,

decyzje urzędów wojskowych lub cywilnych.

Wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów – jak go złożyć?

Aby zostać zwolnionym z opłat abonamentowych, należy:

Zgłosić się do najbliższej placówki pocztowej.

Wypełnić oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia. Dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do ulgi – np. decyzję z ZUS.

Wzór wniosku o zwolnienie z abonamentu RTV do pobrania

Wniosek możesz pobrać poniżej lub bezpośrednio w placówce lub ze strony internetowej Poczty Polskiej.

Wzór wniosku o zwolnienie z abonamentu RTV pobierz plik

Wzór oświadczenia zawiera m.in.:

imię i nazwisko wnioskodawcy,

numer PESEL,

podstawę prawną zwolnienia (np. wiek, rodzaj świadczenia),

numer identyfikacyjny odbiornika (jeśli został zarejestrowany).

Gdzie złożyć wniosek o zwolnienie z abonamentu RTV?

Wszystkie formalności załatwisz w najbliższej placówce Poczty Polskiej – najlepiej w tej, gdzie zarejestrowano odbiornik RTV. Pracownik potwierdzi Twoje uprawnienia i przyjmie dokumenty.

Ważne: Jeśli Twoja sytuacja się zmieni – np. przekroczysz limit emerytury, utracisz prawo do świadczenia, zmienisz status zawodowy – masz obowiązek zgłosić to w ciągu 30 dni. Nieaktualne zwolnienie może skutkować wezwaniem do zapłaty za zaległe miesiące.

Podstawa prawna: Zasady zwolnienia z opłat abonamentowych określa Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ustawa o opłatach abonamentowych oraz szczegółowe przepisy dotyczące świadczeń i statusu osoby uprawnionej.