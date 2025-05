500 plus na psa i kota. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać pieniądze?

Od kilku lat z powodzeniem działa w wielu polskich gminach program wsparcia dla właścicieli zwierząt domowych, potocznie nazywany "500 plus dla psa i kota". Jego celem jest pomoc właścicielom w kosztach związanych z podstawowymi zabiegami weterynaryjnymi, takimi jak sterylizacja, kastracja czy czipowanie. Dzięki temu programowi, który również w 2025 roku cieszy się dużym zainteresowaniem, opieka nad zwierzęciem stała się bardziej dostępna finansowo.

Reklama

500 plus dla kota i psa - jaka kwota?

Wysokość dofinansowania w ramach programu "500 plus dla psa i kota" oraz szczegółowe zasady jego przyznawania są ustalane indywidualnie przez każdą gminę. Choć nazwa programu sugeruje konkretną kwotę, w praktyce może ona się znacznie różnić. Niektóre samorządy oferują pełne pokrycie kosztów sterylizacji, kastracji i czipowania, podczas gdy inne dofinansowują jedynie część tych wydatków. Dobrym przykładem jest Warszawa, gdzie w 2025 roku prowadzona jest akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów, a także dofinansowania do sterylizacji i kastracji.

Co ważne, mechanizm programu polega na bezpośrednim rozliczeniu kosztów zabiegów weterynaryjnych między gminą a wybranymi lecznicami. Właściciele zwierząt nie otrzymują gotówki, lecz korzystają z bezpłatnych lub częściowo dofinansowanych usług.

Reklama

500 plus na kota i psa - jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki uczestnictwa w programie mogą się różnić w zależności od gminy. Jednak, najczęściej wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:

Zameldowanie: Wnioskodawca powinien być zameldowany na terenie danej gminy.

Wnioskodawca powinien być zameldowany na terenie danej gminy. Aktualne szczepienia: Obowiązkowe jest przedstawienie dowodu potwierdzającego aktualne szczepienia zwierzęcia, w szczególności przeciwko wściekliźnie.

Obowiązkowe jest przedstawienie dowodu potwierdzającego aktualne szczepienia zwierzęcia, w szczególności przeciwko wściekliźnie. Wiek zwierzęcia: Niektóre gminy wprowadzają ograniczenie wiekowe, np. zwierzę musi mieć ukończone 6 miesięcy, aby móc skorzystać z dofinansowania.

500 plus na kota i psa - wniosek

Aby uzyskać dofinansowanie, niezbędne jest wcześniejsze sprawdzenie w urzędzie gminy lub miasta, czy dany program jest realizowany na terenie danej miejscowości. Terminy składania wniosków są ustalane indywidualnie przez każdą jednostkę samorządową. Zazwyczaj nabór wniosków rozpoczyna się wiosną, w okresie od marca do kwietnia, jednak dokładne daty mogą różnić się w zależności od gminy. Możliwość składania wniosków trwa zwykle do wyczerpania środków finansowych lub do końca listopada danego roku.

Koszty zabiegów weterynaryjnych dla psów i kotów

Koszty zabiegów weterynaryjnych są zmienne i uzależnione od szeregu czynników, takich jak lokalizacja placówki, gabaryty zwierzęcia oraz renomy kliniki. Orientacyjne ceny niektórych zabiegów kształtują się następująco: sterylizacja małych psów to wydatek rzędu 400-500 zł, natomiast dużych psów – 800-1000 zł. Kastracja małych psów może kosztować od 350 do 550 zł, a dużych – od 700 do 900 zł. W przypadku kotów, kastracja kocura to koszt około 200-250 zł, a kotki – 350-400 zł. Czipowanie psa lub kota to wydatek oscylujący między 70 a 150 zł.