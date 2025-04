Jakie zmiany w abonamencie RTV?

Obecnie abonament RTV wynosi 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny oraz pakiet: odbiornik telewizyjny + radio lub 8,70 zł za samo radio. Wielu Polaków unika płacenia tej opłaty, a niska ściągalność powoduje, że koniecznością są dopłaty z budżetu państwa.

Czym jest opłata audiowizualna i kogo obejmie?

Opłata audiowizualna ma zastąpić abonament RTV. Ma być pobierana automatycznie przez Urząd Skarbowy wraz z podatkiem dochodowym. Obowiązek jej uiszczania ma dotyczyć wszystkich osób fizycznych w wieku od 26 do 75 lat.

Kto będzie zwolniony z nowej opłaty audiowizualnej?

Z nowej opłaty audiowizualnej mają być zwolnione m.in.:

osoby bezrobotne,

osoby zarabiające poniżej minimalnego wynagrodzenia,

osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi),

renciści i seniorzy powyżej 75. roku życia,

uczniowie i studenci do 26. roku życia.

Ile wyniesie nowa opłata?

Proponowana wysokość opłaty to około 9 zł miesięcznie, co daje 108 zł rocznie. W przypadku gospodarstw domowych z wieloma dorosłymi osobami, łączna kwota może być wyższa niż obecny abonament RTV. Przypomnijmy, że nowa opłata ma być pobierana od każdej osoby dorosłej w wieku od 26 do 75 lat.

Warto również pamiętać, że opłatę abonamentowąuiszcza się za gospodarstwo domowe, a nie za każdy odbiornik z osobna. Oznacza to, że niezależnie od liczby posiadanych urządzeń w jednym gospodarstwie domowym, obowiązuje jedna opłata.

To kiedy planowane zmiany wejdą w życie zależy od uchwalenia odpowiednich przepisów. Obecnie trwają prace legislacyjne nad odpowiednimi przepisami.

Jak będzie pobierana opłata audiowizualna?

Opłata ma być automatycznie potrącana przez Urząd Skarbowy z konta, podczas rozliczania podatku dochodowego. Dzięki temu system ma być bardziej efektywny i trudniejszy do obejścia niż obecny abonament RTV.

Dlaczego rząd chce wprowadzić nową opłatę audiowizualną?

Wprowadzenie opłaty audiowizualnej ma na celu zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych oraz ograniczenie ich zależności od wpływów z reklam. Nowy system ma również na celu uproszczenie procesu pobierania opłat i zwiększenie ich ściągalności.

Co z osobami, które mają zaległości w opłatach abonamentowych?

Osoby posiadające zaległości w opłatach abonamentowych będą mogły ubiegać się o ich umorzenie lub rozłożenie na raty. Wnioski można składać przez ePUAP lub bezpośrednio w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT).