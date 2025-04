Bon senioralny a domy dziennego pobytu

Jak podaje Portal Samorządowy, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) przedstawiło swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o Bonie Senioralnym. Jak czytamy na portalu, samorządowcy postulują rozszerzenie zakresu bonu o możliwość finansowania z tych środków kosztów pobytu seniorów w domach dziennego pobytu.

Apel organizacji samorządowych

OPOS argumentuje, że takie rozwiązanie byłoby korzystniejsze zarówno dla seniorów, jak i ich rodzin. Zapewnienie opieki w zbiorowych ośrodkach wsparcia dziennego przez minimum 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, dałoby członkom rodzin osób starszych realną szansę na powrót do aktywności zawodowej. Jak czytamy na portalu, samorządowcy krytycznie odnoszą się do pojawiających się informacji o zabezpieczeniu jedynie jednej czy dwóch godzin opieki w ramach Bonu Senioralnego, uznając to za niewystarczający bodziec do podjęcia zatrudnienia przez opiekunów.

Trudna sytuacja kadrowa

Ponadto, jak podaje portal, OPOS zwraca uwagę na trudną sytuację kadrową w sektorze usług opiekuńczych świadczonych w domach seniorów. Zlecanie samorządom realizacji kolejnych tego typu usług jest "praktycznie niemożliwe" z powodu braku wykwalifikowanych opiekunów i niskich wynagrodzeń. Jak czytamy na portalu, samorządowcy przewidują, że problem ten będzie się nasilał ze względu na niekorzystne trendy demograficzne.

Lepsze warunki dla seniorów

W związku z tym, jak podaje portal, rozszerzenie możliwości wykorzystania Bonu Senioralnego na finansowanie pobytu w nadzorowanych instytucjonalnie ośrodkach wsparcia dziennego jawi się jako rozwiązanie problemu. Samorządowcy podkreślają, że zwiększenie dostępności zbiorowych form opieki zapewni seniorom większe bezpieczeństwo, ograniczy ryzyko manipulacji i przemocy, a także umożliwi objęcie wsparciem większej liczby osób przy mniejszej liczbie personelu. Seniorzy korzystający z domów dziennego pobytu będą mieli zapewnione nie tylko podstawowe potrzeby, ale również możliwość pozostania aktywnymi społecznie.

Bon Senioralny 2025. Czym jest?

Bon senioralny to planowany na 2025 rok rodzaj wsparcia finansowego, którego celem jest ułatwienie opieki nad osobami starszymi, które ukończyły 75 lat. Zamiast gotówki, bon ten ma formę możliwości sfinansowania usług opiekuńczych bezpośrednio w domu seniora. Oznacza to, że za te środki będzie można opłacić pomoc w codziennych czynnościach, takich jak ubieranie się, jedzenie, utrzymanie kontaktu z innymi ludźmi czy przygotowywanie posiłków.

Wartość bonu może wynieść maksymalnie 2150 zł brutto, co ma odpowiadać 50 godzinom usług opiekuńczych.

Dla kogo bon senioralny?

Jednak nie każdy senior po 75. roku życia automatycznie otrzyma to wsparcie. Bon senioralny jest przeznaczony dla osób, które mają trudności z samodzielnym zaspokajaniem swoich podstawowych potrzeb. To, ile godzin wsparcia ostatecznie zostanie przyznane, zależeć będzie od indywidualnej oceny sytuacji seniora, którą przeprowadzi gmina. O bon nie będzie mógł ubiegać się sam senior, lecz jego rodzina.