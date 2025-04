Tak zmieniły się ceny świątecznych produktów

Chrzan, jajka, czekolada czy set twarogowy do sernika to produkty, bez których trudno wyobrazić sobie Wielkanoc. Eksperci z aplikacji PanParagon publikują ceny artykułów spożywczych, które zyskują na popularności w okresie świąt. Jak wiele się zmieniło w ciągu ostatnich dwóch lat? W raporcie widoczne są zarówno duże wzrosty, jak i spore spadki cen.

Tuż przed Wielkanocą przyjrzeliśmy się cenom produktów, które są chętnie kupowane z okazji tych świąt. Tegoroczne dane porównaliśmy z 2023 r. – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon. Różnice są widoczne gołym okiem. Na jednym biegunie mamy duże podwyżki, a na drugim duże spadki cen.

W badaniu uwzględniono medianę cen w pierwszym kwartale 2023, 2024 i 2025 dla takich produktów jak: czekolada mleczna, masło, jajka, ser twarogowy, kawa mielona, chrzan, chleb pszenno-żytni, mąka pszenna i cukier. Ujęte zostały ceny regularne najpopularniejszych marek poszczególnych produktów. Badaniem objęto artykuły spożywcze dostępne w największych sieciach dyskontowych.

Czekolada nowym symbolem drożyzny?

Spośród dziewięciu przebadanych przez ekspertów produktów najbardziej podrożała czekolada mleczna. W 2023 r. mediana cen za tabliczkę tej słodkości kosztowała 3,99 zł. W tym roku dane wskazują na medianę 5,98 zł za ten sam produkt. To wygenerowało wzrost o ok. 50 proc. Warto dodać, że tabliczka ujętej w badaniu czekolady zmniejszyła się i zamiast 100 g, obecnie spotkać można jedynie wersję 90 g. Tym samym czekolada wyprzedziła nawet masło, które przez długi czas uznawane było za symbol drożyzny. Jego cena w 2 lata wzrosła z 6,99 zł do 9,49 zł, czyli o ok. 36 proc.

Ostatnio głośno również o cenach jajek. Okazało się, że za opakowanie 10 szt. jajek ściółkowych w rozmiarze M w 2023 r. płaciliśmy 7,99 zł, w tym roku to już koszt 9,99 zł. To wzrost ceny o 25 proc.

Warto nadmienić, że w niektórych sieciach handlowych zauważyliśmy wyjątkowo niskie ceny jajek. W tym roku opakowanie 10 szt. można było kupić o ok. 3 zł taniej. Widocznie wojna cenowa przeszła na kolejny, rozchwytywany w tym okresie produkt. Wszystko po to, by przyciągnąć do siebie konsumentów, którzy przy okazji zaopatrzą się w inne produkty – zauważa Antonina Grzelak.

Z kolei o 8 proc. podrożał ser twarogowy półtłusty (z 5,45 zł do 5,90 zł za 250 g), a o 3 proc. wzrosła cena kawy mielonej (z 29,99 zł do 30,99 zł za 500 g).

Badanie przynosi też pozytywne informacje.

Te produkty opierają się inflacji

W koszyku zakupowym widać też optymistyczne akcenty. Dużym zaskoczeniem jest spadek ceny cukru białego. 1 kg tego produktu w 2023 r. kosztował ok. 5,99 zł, w tym roku mediana wskazuje na cenę 2,98 zł. To ok. 50 proc. taniej. Choć nie tak spektakularnie, to nadal znacząco potaniła mąka pszenna. 1 kg wybranej marki mąki 2 lata temu kosztował 5,45 zł. W tym roku cena tego samego produktu zmalała do 5 zł, co oznacza spadek o ok. 8 proc.

W ciągu ostatnich dwóch lat, dwa ujęte w badaniu produkty nie zmieniły swojej ceny. Za słoiczek 180 g chrzanu płaciliśmy i nadal płacimy 3,49 zł. Chleb pszenno-żytni również pozostał na takim samym poziomie cenowym, czyli 4,90 zł za 500 g.