Jak podaje Otodom, ostatni kwartał 2024 roku przyniósł wyraźne wyhamowanie wzrostu cen mieszkań. Choć wciąż rosły – średnio o 8 proc. – to tempo to było niższe niż w poprzednich trzech miesiącach, gdy wynosiło 12 proc.

W ujęciu całorocznym dynamika wzrostu spadła do 3 proc. Analizując dane serwisu RynekPierwotny.pl, widać, że podwyżki cen rozkładały się nierównomiernie: Warszawa (5 proc.), Kraków (6 proc.), Wrocław (12 proc.), Trójmiasto (7 proc.), Łódź (10 proc.), Poznań (8 proc.) oraz aglomeracja katowicka (6 proc.).

Ceny szaleją, a metraż? Takie mieszkania podbiją rynek w 2025 roku

Rosnące ceny sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na mniejsze mieszkania – przede wszystkim takie o powierzchni od 25 do 40 mkw. Mimo ograniczonego metrażu, zapewniają one pełną funkcjonalność.

Zgodnie z "Kwartalnikiem Mieszkaniowym" Otodom, w II kwartale 2024 roku lokale do 40 mkw. były sprzedawane szybciej – średnio po 53 dniach, podczas gdy mieszkania powyżej 90 mkw. potrzebowały aż 78 dni, by znaleźć nabywcę. To pokazuje wyraźny wzrost zainteresowania mniejszymi lokalami.

Wnętrza nowoczesne, ale z duszą

Zmieniające się warunki rynkowe sprawiają, że kupujący przywiązują coraz większą wagę do jakości wykonania i estetyki. Mniejszy metraż wymusza większą dbałość o ergonomię i detale. Naturalne materiały, takie jak drewno, zyskują na popularności – nie tylko ze względu na wygląd, ale i trwałość. Stosowane są w podłogach, meblach, panelach ściennych, a także w zabudowie kuchennej.

Jeśli chodzi o materiały budowlane, w 2024 roku kontynuowany był trend wzrostu zainteresowania drewnem. To nie tylko materiał ekologiczny, ale także element, który coraz częściej wpisuje się w koncepcję budownictwa premium. Drewno, szczególnie w wysokiej jakości realizacjach, jest symbolem nowoczesności i trwałości, a jednocześnie wprowadza do przestrzeni ciepło i naturalny charakter. Widać to zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w projektach komercyjnych, gdzie drewniane wykończenia, w postaci różnych form przetworzonego drewna, są wykorzystywane do podkreślenia prestiżu miejsca. Obserwowaliśmy również ewolucję tradycyjnych materiałów, takich jak cegła czy płytki ceramiczne. Choć ich zastosowanie uległo zmianie, nadal cieszą się one uznaniem projektantów – zwłaszcza w nowoczesnych wnętrzach, które łączą tradycyjny wygląd z nowymi technologiami, zapewniając trwałość i funkcjonalność – mówi architekt Paweł Koperski z Q3D Concept.

Mieszkania dostosowane do życia

Oprócz wyglądu wnętrz, coraz większe znaczenie ma sposób, w jaki organizowana jest przestrzeń. Wysokie ceny i nowe potrzeby życiowe sprawiają, że mieszkańcy szukają rozwiązań wielozadaniowych. Przestrzenie, które pozwalają nie tylko mieszkać, ale też pracować i odpoczywać, stają się normą. W nowych inwestycjach pojawiają się strefy coworkingowe, wspólne miejsca spotkań czy zielone tarasy i ogrody osiedlowe.

Zauważam, że rok 2024 w architekturze wielorodzinnej upłynął pod znakiem dalszego zwrotu w stronę człowieka. W projektach coraz większy nacisk kładziono na tworzenie przestrzeni, które nie tylko służą jako miejsca do życia, pracy czy odpoczynku, ale też budują więzi między ludźmi. Tego typu rozwiązania nie są już traktowane jako dodatek, ale jako integralna część inwestycji. Przestrzeń zaczęła się bardziej 'humanizować' – budynki wielorodzinne przestały być jedynie zbiorem mieszkań. Wiele z nich wyposażono w rozwiązania sprzyjające budowaniu relacji – np. wspólne przestrzenie rekreacyjne, czy kluby sąsiedzkie, które inspirują mieszkańców do interakcji i aktywności. Oczywiście jest to o wiele łatwiejsze przy tworzeniu inwestycji na większą skalę, ale nawet przy mniejszych budynkach pojawiają się już standardowo rozwiązania 'pro-społeczne'” – dodaje architekt Paweł Koperski.