Czym jest numer PIN?

PIN, czyli Personal Identification Number, to indywidualny numer do karty płatniczej. Jest on przypisany do danej karty, więc dla bezpieczeństwa, nie należy go nikomu udostępniać. Numer PIN należy znać na pamięć. Najlepiej nigdzie go nie zapisywać. A jeśli już jest to koniecznie, to nie nośmy zapisanego numeru PIN w portfelu razem z kartą.

Choć te zasady wydają się być oczywiste, to okazuje się, że nie każdy ich przestrzega. Co gorsza wiele osób wybiera najprostsze numery PIN, które bardzo łatwo odgadują cyberprzestępcy i zwykli złodzieje.

Najgorsze numery PIN

Najgorszy PIN to cztery identyczne cyfry np. 1111 lub oczywisty ciąg następujących po sobie cyfr, czyli 1234. "Daily Mail" opublikowała analizę przeprowadzoną przez "Data Genetics", z której wynika, że wiele osób wybiera łatwe PIN-y. Badanie pokazało, że aż 4 mln osób ma PIN 1234. Inne najbardziej popularne numery PIN, to: 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969.

Eksperci odradzają ustawianie powyższych numerów PIN. Złym pomysłem będzie również wybór daty urodzenia na PIN. W przypadku kradzieży dokumentów lub innych danych, przestępcy na pewno będą próbować właśnie takich kodów.