Zasady prawne dotyczące odprowadzania deszczówki

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wyraźnie zakazują wprowadzania deszczówki do kanalizacji ściekowej. W przypadku stwierdzenia tego typu naruszenia, właściciele nieruchomości zostaną wezwani do natychmiastowego usunięcia takiego podłączenia.

Reklama

Problem polega na tym, że odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej może prowadzić do jej przeciążenia, co z kolei wpływa na wzrost kosztów odbioru ścieków sanitarnych dla wszystkich mieszkańców.

Jak gminy wykrywają nielegalne podłączenia kanalizacyjne?

W celu wykrywania takich nielegalnych podłączeń, gminy zaczynają stosować metodę zadymiania kanalizacji. Polega to na wtłaczaniu dymu do systemu kanalizacyjnego i sprawdzaniu, czy wydobywa się on z rynien lub kratek odpływowych przy domach.

Metoda ta jest bezpieczna dla zdrowia, ponieważ dym jest bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, a także nie ma wpływu na środowisko. W przypadku wykrycia nielegalnego odprowadzenia deszczówki, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia podłączenia i znalezienia alternatywnego sposobu zagospodarowania wód deszczowych, na przykład poprzez budowę drenażu lub instalację zbiornika na wodę.

Przeciążenie sieci kanalizacyjnej może prowadzić do licznych problemów, takich jak lokalne wypływy nieczystości na powierzchnię terenu, zalanie posesji czy uszkodzenie urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto, z powodu zwiększonego zużycia energii elektrycznej, konieczność pompowania większej ilości wód deszczowych prowadzi do podwyższenia kosztów dla mieszkańców. Aby uniknąć tych problemów, gminy przeprowadzają kontrole przyłączy kanalizacyjnych i wprowadzają systemy monitorowania nieprawidłowych podłączeń - podaje portal.

Reklama

Jak uniknąć problemów z odprowadzaniem deszczówki do kanalizacji?

Sprawdzaj systemy odpływowe – Upewnij się, że deszczówka jest odpowiednio odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub wykorzystaj inne metody zagospodarowania wody.

– Upewnij się, że deszczówka jest odpowiednio odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub wykorzystaj inne metody zagospodarowania wody. Zainstaluj zbiorniki na wodę – Możesz zbierać wodę deszczową do podlewania ogrodu lub wykorzystania w innych celach.

– Możesz zbierać wodę deszczową do podlewania ogrodu lub wykorzystania w innych celach. Kontroluj stan kanalizacji – Regularne przeglądy kanalizacji pozwolą wykryć ewentualne problemy, zanim staną się poważnym zagrożeniem.

– Regularne przeglądy kanalizacji pozwolą wykryć ewentualne problemy, zanim staną się poważnym zagrożeniem. Zwróć uwagę na regulacje prawne – Zgodność z przepisami pomoże uniknąć kar i dodatkowych kosztów.

W ten sposób, stosując odpowiednie środki ostrożności i dbając o właściwe odprowadzanie wód deszczowych, można uniknąć nie tylko grzywien, ale także przyczynić się do ochrony środowiska i poprawy stanu infrastruktury kanalizacyjnej.