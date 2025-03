W Polsce wiek emerytalny aktualnie wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jednak to wybór odpowiedniego momentu na zakończenie pracy może wpłynąć na wysokość emerytury.

Najlepszy moment na przejście na emeryturę w 2025 roku

Jednym z najważniejszych aspektów, które warto wziąć pod uwagę, jest coroczna waloryzacja składek emerytalnych w ZUS, przeprowadzana w czerwcu.

Może to oznaczać wyższą emeryturę dla tych, którzy z decyzją o zakończeniu pracy poczekają do drugiej połowy roku.

Osoby, które urodziły się do 31 maja, mogą rozważyć złożenie wniosku o emeryturę po waloryzacji w czerwcu, aby skorzystać z podwyższenia wartości swoich oszczędności emerytalnych.

Jakie kroki podjąć przed przejściem na emeryturę?

Aby rozpocząć pobieranie emerytury, konieczne jest:

Rozwiązanie umowy o pracę – należy to zrobić przed złożeniem wniosku o emeryturę.

– należy to zrobić przed złożeniem wniosku o emeryturę. Złożenie wniosku w ZUS – najlepiej w tym samym miesiącu, w którym kończy się stosunek pracy.

Warto też pamiętać, że każdy pracownik kończący pracę zawodową ma prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej. Jest to dodatkowy zastrzyk finansowy, który może pomóc w adaptacji do nowej sytuacji życiowej.