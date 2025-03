Dodatek uzupełniający jest przeznaczony dla osób, które:

Reklama

Pobierają rentę socjalną .

. Mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie to ma na celu wsparcie osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki.

Nie wszyscy muszą składać wniosek o to świadczenie. ZUS przyznaje dodatek automatycznie osobom, które od 1 stycznia 2025 roku spełniały warunki do jego otrzymania.

Osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku:

Mają już przyznaną rentę socjalną.

Posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Te osoby otrzymają dodatek automatycznie, a informacja o tym zostanie zamieszczona na ich koncie w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Osoby, które pobierają rentę socjalną, ale nie posiadają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o dodatek uzupełniający.

Wniosek EDD-SOC można pobrać:

Ze strony internetowej ZUS.

W placówkach ZUS.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia, na podstawie której lekarz orzecznik ZUS oceni, czy dana osoba spełnia warunki do przyznania dodatku.

Wniosek można złożyć w:

Placówce ZUS – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

– osobiście lub za pośrednictwem poczty. Elektronicznie – poprzez PUE ZUS.

Dodatek uzupełniający wynosi 2 610,72zł brutto. Jest on waloryzowany co roku, co oznacza, że jego wysokość może się zmieniać.

Od kwoty brutto ZUS potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Ostateczna kwota netto zależy od indywidualnych potrąceń, jednak należy pamiętać, że dodatek ten podlega takim samym zasadom egzekucji jak renta socjalna.

Osoby, które 1 stycznia 2025 roku pobierają rentę socjalną i mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, nie muszą składać wniosku – ZUS przyzna im dodatek automatycznie.

– ZUS przyzna im dodatek automatycznie. Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą złożyć wniosek o świadczenie.

o świadczenie. Wniosek można złożyć w placówkach ZUS lub online przez PUE ZUS.

można złożyć w placówkach ZUS lub online przez PUE ZUS. Wysokość dodatku wynosi 2 610,72 zł brutto i podlega waloryzacji.

Aby uzyskać więcej informacji, warto odwiedzić stronę ZUS lub skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.