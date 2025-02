Nowością jest możliwość restrukturyzacji zadłużenia, co może ułatwić wyjście z trudnej sytuacji.

Rewolucja dla dłużników. Nowa ustawa zmienia zasady gry z bankami

Pod koniec stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą podmiotów obsługujących kredyty oraz nabywców kredytów. Jak podaje bankier.pl, jej głównym celem jest implementacja unijnych regulacji związanych z nieobsługiwanymi kredytami. Jednocześnie wprowadzone zostały również zmiany istotne dla szerokiej grupy kredytobiorców, a nie tylko tych, którzy już mają trudności z terminową spłatą zobowiązań.

Dłużnicy odetchną z ulgą. Banki dostały nowe narzędzia do restrukturyzacji kredytów

Zgodnie z nową ustawą, wprowadzono art. 21a, który nakłada na kredytodawców obowiązek zaproponowania klientom opcji restrukturyzacji długu w przypadku opóźnień w spłacie rat.

Dotychczas podobne rozwiązanie dotyczyło wyłącznie kredytów hipotecznych, teraz obejmie także inne zobowiązania finansowe, w tym kredyty gotówkowe, karty kredytowe oraz pożyczki udzielane przez instytucje finansowe.

Jakie są nowe procedury restrukturyzacyjne?

Pierwszym krokiem w przypadku opóźnienia w spłacie zobowiązania będzie przesłanie przez kredytodawcę wezwania do uregulowania zaległości. Termin wyznaczony na spłatę długunie może być krótszy niż 14 dni roboczych. W dokumencie tym znajdzie się również informacja o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w tym samym okresie.

Ważnym aspektem nowych regulacji jest konieczność wspólnego uzgodnienia warunków restrukturyzacji przez obie strony – kredytodawcę i dłużnika. Oznacza to, że choć kredytobiorca może złożyć wniosek, jego akceptacja nie jest automatyczna. W przypadku odmowy bank lub inna instytucja finansowa zobowiązana jest jednak do przedstawienia pisemnego uzasadnienia decyzji.

Dłużnicy mogą spać spokojniej. Nowe przepisy weszły w życie

Ustawa jasno określa, że decyzje o restrukturyzacji długu nie mogą być podejmowane uznaniowo. Kredytodawcy muszą posiadać określone przepisy i procedury dotyczące podejmowania decyzji w tym zakresie. Wymaga się od nich stosowania jednolitych kryteriów oceny wniosków, a także wdrażania odpowiednich środków restrukturyzacyjnych jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Co oznaczają nowe przepisy dla kredytobiorców?

Nowe regulacje mogą stanowić realną pomoc dla osób mających przejściowe problemy ze spłatą zobowiązań. Umożliwiają one restrukturyzację zadłużenia jeszcze przed eskalacją problemu do poziomu egzekucji komorniczej. W praktyce może to oznaczać np. wydłużenie okresu spłaty kredytu, zmianę harmonogramu rat lub inne dostosowanie warunków finansowych do możliwości kredytobiorcy.

Źródło: Money.pl, Bankier.pl, MEDIA