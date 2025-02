Podczas wtorkowego losowania Lotto wylosowano liczby: 3, 5, 6, 8, 15 i 42. To właśnie ten zestaw liczb okazał się dla jednego z graczy kluczem do fortuny, zapewniając mu wygraną w wysokości 4 578 104,20 zł.

Wielka wygrana w Lotto. Szczęśliwiec zgarnia fortunę

Nie zabrakło również wysokich wygranych w niższych kategoriach – 60 osób trafiło "piątkę", co oznacza, że każda z nich otrzyma 4 569,10 zł. Warto jednak pamiętać, że od wygranych powyżej 2 280 zł obowiązuje 10-procentowy podatek, który zostanie potrącony przed wypłatą środków.

Wygrana w Lotto Plus

W Lotto Plus szczęście również dopisało jednemu z graczy. Wylosowane liczby: 6, 20, 25, 32, 43 i 46 pozwoliły zdobyć główną nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.

Kiedy kolejne losowanie?

Następna szansa na wielką wygraną już w czwartek o godzinie 22:00. Tym razem pula głównej nagrody w Lotto wynosi 2 000 000 zł.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Aby wziąć udział w losowaniu Lotto, wystarczy zakupić zakład za 3 zł i wybrać 6 z 49 liczb – można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z opcji „chybił trafił”.

Lotto Plus to dodatkowa opcja, która zwiększa szanse na wygraną. Za dopłatą 1 zł do zakładu Lotto, te same liczby biorą udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus główna wygrana wynosi zawsze 1 000 000 zł – bez kumulacji i podziału na kilku zwycięzców.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o 22:00.

Źródło: LOTTO. TVN24.PL